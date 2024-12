Colunistas Novo líder da oposição na Câmara, Zucco pede respeito: “Seremos governo em 2027”

Por Flavio Pereira | 19 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na sua primeira coletiva como líder da oposição, o deputado federal Zucco (PL) alinhou os principais compromissos do bloco. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Na sua primeira entrevista coletiva como líder da oposição na Câmara, o deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL) pediu respeito ao bloco, formado pelos 93 deputados do PL, mais quatro do partido Novo, ao afirmar que “nós aqui não seremos mais oposição. Nós seremos situação em 2027. E é importante nos respeitarem”. Outro ponto importante trazido pelo novo líder da oposição, na coletiva de ontem, foi o compromisso firmado de apoio ao deputado Hugo Motta para a presidência da Câmara: “Temos a palavra dele e vamos trabalhar, em 2025, em cima do projeto de anistia”.

Osmar Terra diz que escritório do Governo Federal no Estado “é governo paralelo”

O deputado federal Osmar Terra repudiou ontem o anúncio do Governo Federal de criar uma Casa de Governo no Rio Grande do Sul para coordenar as ações de todos os ministérios na reconstrução do nosso Estado. A reação de Osmar Terra: “Como assim? O Governo Federal vai criar uma Casa de Governo no Rio Grande do Sul!? Para quê, mesmo? Não sei se o Lula sabe, mas o RS tem um governo eleito para governar o Estado. E é o único previsto pela Constituição. O que não pode, e ninguém pediu, é o Rio Grande ter outro governo paralelo, comandado pelo Lula”, comenta.

Terra acrescenta que se o governo gaúcho não é respeitado, e é incapaz de coordenar as ações de reconstrução do Estado, “então que seja explicado isso para o povo gaúcho e pedido o impeachment do governador”.

Dólar dispara. “Que tal prender todos os operadores do mercado?”, sugere analista

A economia brasileira segue ladeira abaixo. Porém, o noticiário oficial, ao estilo da velha fábula “A Roupa Nova do Rei”, de Hans Christian Andersen, não admite que o rei está nu. Ontem, o comentarista do Estadão, Fabiano Lana, avaliou que “tem sido difícil para um petista padrão entender que a desconfiança do chamado mercado e a subida a cotação do dólar tem mais a ver com a desconfiança em relação a um grupo ora no poder que parece não dar devido valor às contas equilibradas”, E na moda do momento, que é prender todo mundo por qualquer motivo para desviar a atenção do País para a crise, Lana sugere: “Que tal prendermos todos os operadores do mercado? Confira se seu nome está na lista”.

Portaria coloca freio nas ações da PRF de combate ao crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal, que vinha realizando um excepcional trabalho na apreensão de drogas, e desbaratamento de organizações criminosas que utilizam a malha rodoviária federal, recebeu ontem um puxão de orelhas do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O ministro revogou uma portaria do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro que ampliava os poderes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o combate ao crime. Agora, a partir do freio do ministro Lewandowski, os agentes da PRF só poderão realizar ações ostensivas quando atuarem em operações conjuntas com outros órgãos de segurança pública. O crime organizado aplaude a decisão.

Governo amedrontado?

O recuo do governo do Rio Grande do Sul no caso do projeto 364/24 que retira pontos de energia (tomadas) das celas dos estabelecimentos prisionais do Estado foi um preocupante recado à sociedade.

Desmatamento no Pantanal registra redução de 77%; no Cerrado, queda de 57%

A propósito das providências do Governo Federal para conter os casos de desmatamento nas regiões da Amazônia, Cerrado e Pantanal, esta coluna recebeu da Casa Civil da Presidência da República a seguinte nota: “Durante a quarta reunião da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, nesta quarta-feira (18), no Palácio do Planalto, os órgãos do Governo Federal divulgaram dados do monitoramento do desmatamento nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Os números apresentam queda nas três regiões. De acordo com o relatório do DETER, que é o sistema de alertas de desmatamento do Inpe, tanto o Cerrado quanto o Pantanal, que ainda tinham dados relativamente altos de desmatamento, reverteram o cenário e consolidaram a queda nas áreas sob alerta de desmatamento nos últimos quatro meses – de agosto a novembro, comparando os dados, no mesmo período, de 2023 e de 2024. No período, a queda registrada no Cerrado foi de 57,2%; e no Pantanal, a redução é de 77,2%. Também foi registrada a queda do desmatamento na Amazônia, no comparativo anual elaborado pelo Prodes/Inpe. A taxa de 2024, de 6.288 km², representa uma redução de 30,6% com relação a 2023 e de 45,7% com relação a 2022. O nível de desmatamento registrado em 2024 é o menor registrado nos últimos 9 anos. No bioma Cerrado, a redução entre 2023 e 2024 foi de 25,7%.”

Novos Planos Aprovados

“Na reunião, também foram aprovados os Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas na Caatinga (PPCaatinga) e para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Pantanal (PPPantanal).”

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/novo-lider-da-oposicao-na-camara-zucco-pede-respeito-seremos-governo-em-2027/

Novo líder da oposição na Câmara, Zucco pede respeito: “Seremos governo em 2027”

2024-12-19