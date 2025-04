Cláudio Humberto Correios descontam, mas atrasam repasse ao FGTS

Por Cláudio Humberto | 6 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Parece não ter fim o mar de escândalos envolvendo a estatal Correios, que já foi uma das empresas mais admiradas do Brasil, mas que padece sob gestão de Fabiano Silva dos Santos, mais conhecido em Brasília por suas habilidades como churrasqueiro de Lula do que pelos resultados de sua gestão, que já amarga prejuízos de R$2,2 bilhões só este ano. Agora, servidores denunciam que a estatal desconta o valor do FGTS, mas não realiza o repasse ao fundo até a data prevista em lei.

A regra é clara

A lei que rege o FGTS não deixa dúvidas: o empregador deve arrecadar e recolher a contribuição “até o vigésimo dia do mês seguinte”.

Boca no trombone

Os Correios acabam depositando a grana de quem bota pressão, mesmo assim, contam os servidores, acaba sendo em atraso.

Atraso virou regra

A coluna recebeu extratos de servidores com depósitos que deveriam ter sido feitos em março, referentes a fevereiro, mas só ocorreram em abril.

Outro lado

Mesmo informados da situação, os Correios informaram à coluna que os depósitos “estão em situação regular, não havendo qualquer pendência”.

Lula supera Bolsonaro só em 5 pesquisas desde 2023

A queda na popularidade do presidente Lula (PT) é perceptível nos cenários eleitorais das últimas pesquisas. Entre as quinze realizadas pelos principais institutos desde 2023, o petista venceria Jair Bolsonaro em apenas cinco delas. Nos outros dez levantamentos, o ex-presidente venceria, quando listado entre os candidatos. Em dois dos cenários que lidera, Lula tem vantagem de só 0,1 ponto, e em todos os cenários as vantagens do petista estão dentro das margens de erro das pesquisas.

Sem vapor

No primeiro levantamento do Paraná Pesquisas realizado em janeiro de 2024 com vistas a 2026, Lula estava à frente por 36,9% a 33,8%.

Um ano depois

Em janeiro de 2025 o cenário se inverteu, segundo o mesmo Paraná Pesquisas: vitória de Bolsonaro por 37,3% a 34,4% de Lula.

Sem trânsito em julgado

Institutos como AtlasIntel, Simplex, França etc. já não citam Bolsonaro como candidato, por ter sido declarado inelegível pelo TSE.

Melhor desconfiar

Pesquisa Quaest mostrou que a maioria dos brasileiros se queixa da falta de empregos e que isso ficou pior sob Lula, mas o Caged, controlado pelo governo, aponta suposta criação de 244 mil vagas em março.

Passado longínquo

A Associated Press, uma das maiores agências de notícias do mundo, destaca que a aprovação de Lula “despenca” e a época na qual o petista era chamado de “o cara” por Barack Obama “se foi há muito tempo”.

Argumento irresistível

Gilberto Kassab, presidente do PSD, havia prometido apoiar a anistia para presos do 8 de janeiro. Amigos dizem que ele mudou de idéia após “captar a mensagem” de Alexandre de Moraes, que “avocou” uma ação que tramita contra ele na Justiça.

Junta tudo

Capitão Alden (PL-BA) não vê amparo legal para separação de presos por facção e quer acabar com a prática. O deputado diz que medida é negativa e só reforça na bandidagem a sensação de pertencimento.

Só girando

A pesquisa Quaest mostrou que a maioria dos brasileiros acha que a reprovação de Lula piora quando ele aparece e fala. Ainda assim, ele irá intensificar viagens. Nesta segunda, Vai a Minas, depois São Paulo.

Abrasileiração

O mercado de relógios nos EUA surtou com o tarifaço de Trump… contra a Suíça. Será mais barato voar até Genebra, comprar relógio de luxo (que fazem muito sucesso na Praça dos Três Poderes) e voltar aos EUA.

Inaugurar poste

Depois do pedala para andar com o PAC e dar um jeito de desengavetar a “PEC da Segurança”, Rui Costa (Casa Civil) resolveu mostrar serviço. Começa pela Paraíba, na 2ª-feira (7), e vai… “monitorar as obras”. Ah tá!

English

O Congresso Nacional retomou neste sábado (5) as visitas guiadas em inglês. Fins de semana e feriado não precisa agendar o tour, mas, durante a semana, só com agendamento.

Olhando bem…

…a bolsa dos EUA “derreteu”, sim, mas ao nível de fevereiro de 2024.

PODER SEM PUDOR

A arte do enfrentamento

Tancredo Neves sustentou nos anos 1980, em palestra a estudantes, que às vezes o enfrentamento é necessário. Contou que era vereador em São João Del Rey, e, atacado por adversário, escreveu em resposta uma furiosa carta de três páginas. “Qual foi a reação dele?”, perguntou um rapaz. Tancredo contou: “Ah, não mandei. No dia seguinte reduzi para uma página.” O rapaz seguia curioso: “E como ele reagiu?” Tancredo: “Não mandei a carta. Achei melhor transformá-la em bilhete.” O estudante começava a ficar aflito: “Ele ficou irritado?” O político disse então que não mandou o bilhete: “Optei por um telegrama.” A conversa atraiu mais curioso e um deles se impacientou: “E como ele reagiu ao telegrama?” Tancredo encerrou: “Pensei bem e vi que aquilo era bobagem. Joguei-o no lixo.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

