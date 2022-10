Polícia Confrontos com a Brigada Militar terminam com três criminosos mortos e quatro presos na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os brigadianos apreenderam duas pistolas, dois fuzis, uma arma calibre 12 semiautomática e uma carabina Foto: BM/Divulgação Os brigadianos apreenderam duas pistolas, dois fuzis, uma arma calibre 12 semiautomática e uma carabina. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três criminosos foram mortos e outros quatro presos em confrontos com a BM (Brigada Militar), na madrugada desta sexta-feira (21), na Serra Gaúcha.

Os tiroteios ocorreram depois que, após uma denúncia, policiais militares localizaram o corpo de um homem no bairro Zona Industrial, em Campo Bom, no Vale do Sinos. Segundo testemunhas, a vítima havia sido sequestrada por criminosos com fardas camufladas e depois morta com diversos tiros na cabeça.

Após o crime, a BM constatou que os envolvidos na ação haviam fugido em dois carros em direção a Bento Gonçalves, na Serra. Na madrugada desta , policiais militares tentaram abordar os veículos perto da entrada da cidade e foram recebidos a tiros.

Depois que um dos carros capotou durante o confronto, os brigadianos conseguiram prender três indivíduos. Na sequência, perto de Carlos Barbosa, outros três bandidos que estavam no segundo carro foram mortos. Mais um integrante da quadrilha tentou fugir após roubar um caminhão, mas foi preso perto de Bom Princípio.

Entres os quatro presos, três ficaram feridos. Os brigadianos apreenderam duas pistolas, dois fuzis, uma arma calibre 12 semiautomática e uma carabina. De acordo com informações da BM, os criminosos iriam cometer mais atentados contra outros grupos rivais. Nenhum policial ficou ferido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia