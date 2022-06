Esporte Confusão antes de jogo entre torcedores de Juventude e Athletico-PR deixa torcedores feridos em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Torcedores brigam nas redondezas do estádio Alfredo Jaconi. Foto: Reprodução/Redes Sociais Torcedores brigam nas redondezas do estádio Alfredo Jaconi. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma briga generalizada ocorreu, nesta quarta-feira (8), nas imediações do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, antes da partida entre Juventude e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. O confronto entre os torcedores deixou ao menos dois feridos. O jogo aconteceu normalmente, tendo a vitória dos paranaenses por 3 a 1.

De acordo com a Brigada Militar, a confusão teve início com a torcida do Athletico-PR, que tentou acessar o estádio quando os portões ainda estavam fechados. Na sequência, eles correram em direção a sede da torcida Mancha Verde, que fica perto do Alfredo Jaconi.

A briga foi controlada quando o Batalhão de Choque compareceu e acalmou os ânimos. Durante a confusão, quatro pessoas foram detidas e assinaram um termo circunstanciado por lesão corporal. Após a confusão nos arredores do estádio, a torcida organizada do Athletico-PR foi impedida de entrar no Jaconi e teve escolta da Brigada Militar para voltar à Curitiba.

Os torcedores feridos foram encaminhados para a UPA Central de Caxias do Sul. Segundo a UPA, um torcedor do Athletico-PR foi submetido a exames, pois foi vítima de agressão. Ele, até o fechamento desta reportagem, estava em observação e inspirava cuidados. Havia suspeita de traumatismo craniano.

O jogo

O Athletico-PR derrotou o Juventude de virada por 3 a 1. Após a vitória o Furacão alcançou os 16 pontos. Já o Juventude permanece em situação complicada na classificação, com apenas dez pontos, dentro do Z4.

A equipe da casa chegou a abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Moraes cobrou lateral dentro da área e Jadson aproveitou para bater cruzado para superar o goleiro Bento.

Mas, após este susto inicial, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari tomou conta da partida e empatou um pouco antes do intervalo com o atacante Pablo após belo passe de Terans.

Na etapa final só deu Athletico-PR, que virou aos 17 minutos com Terans e confirmou o triunfo já nos acréscimos da partida com Vitor Bueno após rápida jogada de contra-ataque.

