Política Congresso age no fim do ano para derrubar vetos de Bolsonaro em projetos importantes para o governo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Parlamentares buscam neste fim de ano recompor fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parlamentares se articulam para derrubar vetos importantes do presidente Jair Bolsonaro ainda no fim deste ano. Em sessão do Congresso que está marcada para esta terça-feira (7), deputados e senadores devem analisar a decisão do presidente que barrou trechos do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional (LSN), além da rejeição à projeção de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral de 2022. Entre os pontos sensíveis aos congressistas está também a distribuição de absorventes gratuitos a estudantes de baixa renda, alvo da caneta de Bolsonaro.

No caso do Orçamento do próximo ano, se o veto for derrubado, em tese, o Congresso poderia ampliar o volume de recursos destinados ao Fundo Eleitoral. Mas para isso ser garantido, os parlamentares ainda precisariam alterar outro projeto, o que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA). É na LOA que estão detalhados os gastos de todas as áreas.

O veto de Bolsonaro foi na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece regras gerais e parâmetros de gastos. Na LDO, o fundo eleitoral estava orçado em R$ 5,7 bilhões. Bolsonaro vetou, reduzindo a cifra para R$ 2,1 bilhões.

Na última sexta-feira (4), o relator-geral do Orçamento de 2022, Hugo Leal (PSD-RJ), publicou relatório preliminar com a previsão de R$ 2,13 bilhões para o Fundo Eleitoral no projeto que trata da LOA. A nova estimativa foi incluída pelo Palácio do Planalto na Lei Orçamentária Anual de 2022, relatada por Leal. Parlamentares ainda querem alcançar um valor próximo de R$ 5 bilhões. E isso só será decidido com a votação do Orçamento.

Entre os vetos que devem ser analisados também estão trechos da nova lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e estabelece novos crimes contra as instituições democráticas. Editada ainda no final da ditadura militar, em 1983, a LSN foi alvo de críticas recentemente por sua utilização para investigar adversários do presidente Jair Bolsonaro.

Neste caso, Bolsonaro barrou a criminalização de fake news eleitorais, que poderia atingir aliados e o próprio presidente, investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal por ataques às urnas eletrônicas.

A legislação foi aprovada pelo Congresso por amplo apoio. E há pressão de partidos, inclusive do Centrão, para derrubar os vetos de Bolsonaro.

“Com certeza, muitos vetos estão na pauta e devem ser apreciados”, disse Lira ao ser perguntado sobre a pauta desta semana.

Uma das deputadas da bancada da Educação e autora de legislação que concede absorventes para meninas pobres, Tabata Amaral (PDT-SP) espera que outros temas sejam pacificados para que o veto de Bolsonaro seja derrubado.

“Sim, temos acordo. A votação está sendo postergada pela falta de consenso em outras votações”, diz Tabata.

Na ocasião do veto, o presidente justificou a rejeição dizendo que os parlamentares não apresentaram fonte de custeio — apesar de a proposta indicar que os recursos viriam do SUS.

O Congresso também pode analisar vetos à medida provisória da privatização da Eletrobras. Entre eles, estão dispositivos que previam desconto para aquisição de ações da empresa e proibição de extinção de subsidiárias.

Vetos sob análise

— Projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional (LSN): A proposta, sancionada com vetos, define novos crimes contra as instituições democráticas. Entre os vetos, está a criminalização das fake news eleitorais e do atentado ao direito de manifestação.

Também havia a previsão de que partidos políticos acionassem a Justiça contra os crimes previstos na lei se o Ministério Público não agisse dentro do prazo e de penas maiores para militares, funcionários públicos ou crimes com arma de fogo.

— Fundo Eleitoral de 2022: Bolsonaro vetou em agosto o fundão que saltaria de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões. O veto ocorreu em meio à sanção da LDO, que dá a base para definir o orçamento do próximo ano. Parlamentares querem recompor o fundo para um valor próximo do definido inicialmente, mas precisarão ainda alterar outro projeto, a Lei Orçamentaria Anual.

— Distribuição de absorventes: Bolsonaro vetou o fornecimento de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de rua, de vulnerabilidade extrema, presidiárias e em cumprimento de medida socioeducativa. Uma das razões é que o texto não mostrava fonte de custeio. A proposta, no entanto, previa que os recursos viriam da atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política