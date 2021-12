Política Após passagem em posto médico, Bolsonaro não vai a evento e recebe prêmio no gabinete

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Pela manhã, o presidente ficou por quase duas horas no posto médico do Planalto. (Foto: Agência Brasil)

Organizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a entrega do prêmio Moacir Micheletto ao presidente Jair Bolsonaro ocorreu nesta segunda-feira (6) dentro do gabinete do chefe do Executivo, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Não houve transmissão pela internet, como originalmente se previa.

A TV Brasil chegou a publicar um link no YouTube para a cobertura do evento, previsto para as 17h na agenda de Bolsonaro. A mudança foi comunicada repentinamente à imprensa sem qualquer explicação.

O prêmio Moacir Micheletto é uma condecoração da FPA dada a personalidades que teriam obtido destaque na defesa e promoção da agropecuária brasileira.

Pela manhã, o presidente ficou por quase duas horas no posto médico do Planalto, antes de se reunir com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.

O chefe do Executivo já esteve outras vezes no posto médico este ano, onde realizou alguns exames. A Secretaria de Comunicação do Planalto não divulgou o motivo da ida do presidente ao local.

Em julho, Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas e, posteriormente foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo , por causa de uma obstrução intestinal.

O presidente já passou por seis cirurgias após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). A última, foi realizada no dia 25 de setembro, para a retirada de um cálculo vesical.

Na agenda desta segunda, o líder do Planalto se encontrou com Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União. À tarde, se reuniu ainda com Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com Carlos França, ministro das Relações Exteriores; Paulo Guedes, ministro da Economia; Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência; Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia e Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente.

Bolsonaro, como mostram seus vídeos, passou o fim de semana passeando. Não aparenta estar com algo grave, mas a rotina alimentar do presidente segue sendo uma preocupação nos bastidores do Planalto.

Segundo informações da revista Veja, o presidente voltou a comer como nos velhos tempos, pratos generosos e com muita carne vermelha. De acordo com a publicação, um ministro afirma que está tudo bem com o intestino de Bolsonaro. Mas o motivo da consulta segue um mistério.

