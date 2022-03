Política Congresso Nacional derruba trechos de veto ao projeto da “BR do Mar”

Entre os dispositivos recuperados, está o prazo de vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária. Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS Entre os dispositivos recuperados, está o prazo de vigência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária. (Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS) Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS

O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (17) trechos do veto presidencial ao projeto que criou o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecido como “BR do Mar”. O texto irá à promulgação.

Dos 31 vetos que estavam na pauta, apenas 14 foram apreciados. A análise dos mais polêmicos, como os referentes à privatização da Eletrobras, aos dispositivos da Lei Orçamentária Anual (LOA), que inclui corte de despesas da União, e à quebra de patentes, foram adiados.

Entre os dispositivos recuperados, está o prazo de vigência do Reporto (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária). Com isso, o período foi ampliado até dezembro do ano que vem.

O Reporto suspende a cobrança do IPI, do PIS/Cofins e do Imposto de Importação na compra de máquinas, equipamentos e outros bens para os terminais portuários. Como justificativa, Bolsonaro afirmou que a lei “incorre em vício de inconstitucionalidade e em contrariedade ao interesse público”.

Segundo o presidente, “implicaria em renúncia de receitas sem a apresentação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro e das medidas compensatórias”. A sanção do “BR do Mar” foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 7 de janeiro.

