Saúde Conheça 15 benefícios do limão: uma das frutas mais ricas em vitaminas e nutrientes para a nossa saúde

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O limão está entre as frutas mais ricas em substâncias benéficas para nossa saúde. (Foto: Reprodução)

As frutas são uma ótima opção de alimento natural, cheio de vitaminas e nutrientes que são muito importantes para o bom funcionamento do corpo como um todo, sem contar que são deliciosas e podem ser usadas em várias receitas saudáveis.

1-O limão está entre as frutas mais ricas em substâncias benéficas para nossa saúde e, rico em vitamina C, minerais e antioxidantes, pode ser usado de formas diversas que vão de sucos a temperos, sobremesas, molhos e acompanhamentos que fazem dele um alimento tão fácil de ser adicionado no cardápio.

2-Controle da pressão arterial: O potássio presente no limão tem atuação de direta na pressão arterial, diminuindo os efeitos do sódio, que faz com que a pressão fique elevada. Assim o limão ajuda a manter a pressão arterial em um nível saudável.

3-Protege os vasos sanguíneos: A vitamina C, presente em alta concentração no limão, tem ação antioxidante, oferecendo proteção às paredes das artérias ao combater os radicais livres que combatem as células.

4-Ajuda a prevenir e combater o câncer: Além da vitamina C agir como antioxidante e proteger as células, o limão também possui flavonoides em sua casca, que bloqueiam as reações químicas que causam metástase de células malignas pelo sangue.

5-Tem efeito antisséptico: Os flavonoides do limão agem sobre algumas bactérias e auxiliam a prevenir e controlar infecções causadas por esses micro-organismos, principalmente na mucosa da boca e na garganta.

6-Fortalece as defesas do organismo: A vitamina C também aumenta a produção de glóbulos brancos, as células de defesa que combate vírus e bactérias invasores.

7-O consumo regular da fruta fortalece o sistema imunológico e nos deixa mais resistentes contra doenças infecciosas como gripes e resfriados.

8-Combate o envelhecimento: A vitamina C, além de combater os radicais livres, também participa da síntese do colágeno, proteína que dá sustentação e elasticidade para a pele.

9-Assim, o limão ajuda a manter uma aparência mais jovem, diminuindo o surgimento de rugas, marcas de expressão e flacidez.

10-Acelera a cicatrização: O colágeno também age no processo de regeneração da pele, possível pela presença da vitamina C.

11-Previne a anemia ferropriva: A vitamina C também ajuda a absorver o ferro que vem de outros alimentos de origem vegetal, como o agrião, o feijão e a lentilha.

12-Assim, consumir limão com esses alimentos é uma ótima forma de evitar a anemia que pode gerar cansaço, fraqueza e outros sintomas.

13-Ajuda a proteger os rins: Diurético natural, o limão eleva o volume da urina, o que estimula os rins e reduz o risco de infecções que podem ser causadas por bactérias que estejam alojadas nos canais da urina.

14-Melhora o funcionamento do sistema digestivo: A acidez presente no limão estimula a produção de saliva, o que facilita a mastigação e estimula o fígado a produzir a bile – essencial para o processamento das gorduras no estômago e sua posterior eliminação.

15-A fruta ainda tem um efeito adstringente no intestino, favorecendo a sua movimentação para eliminar os resíduos fecais e evitando o surgimento de gases e distensão abdominal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde