Futebol Conheça as 23 jogadoras da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta é o grande destaque da seleção. (Foto: CBF)

O Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira (24) e chega com uma preparação rara na história do País. Teve um ciclo completo sob o comando de Pia Sundhage, que assumiu em 2019, depois do último Mundial.

A técnica sueca convocou 23 jogadoras para tentar fazer história na primeira Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Desde que assumiu, muita coisa mudou e muitas jogadoras surgiram.

Conheça as 23 jogadoras do elenco brasileiro que começam a trajetória no Mundial:

Goleiras

Letícia Izidoro

Camila Rodrigues

Bárbara

Defensoras

Antonia

Kathellen Sousa

Rafaella

Tamires

Bruninha

Lauren Costa

Mônica

Meio-campistas

Luana Bertolucci

Ana Vitória

Adriana

Ary Borges

Angelina

Andressa Alves

Duda Sampaio

Atacantes

Debinha

Marta

Bia Zanertatto

Geyse

Kerolin

Gabi Nunes

Estreia

Nesta segunda-feira (24), o Brasil entra em campo pela primeira vez na edição deste ano da Copa do Mundo Feminina, frente ao Panamá, às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh. As comandadas de Pia Sundhage defendem uma invencibilidade em estreias.

Até o momento, foram oito jogos, com oito vitórias, o que representa 100% de aproveitamento. Presente em todas as edições do Mundial, a Seleção Brasileira iniciou a sua trajetória no torneio batendo o Japão por 1 a 0.

Já na Copa do Mundo 1995, o Brasil triunfou perante as anfitriãs. Na ocasião, bateu a Suécia, novamente, por 1 a 0. Na edição seguinte, a equipe anotou a sua maior goleada em estreias na Copa do Mundo, massacrando o México por 7 a 1.

No primeiro torneio de Marta, em 2003, a seleção manteve o retrospecto positivo e venceu a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 0. A última estreia com vantagem larga foi na edição 2007, goleando a Nova Zelândia por 5 a 0.

Em 2011, o Brasil venceu a Austrália por 1 a 0 e repetiu a dose em 2015, triunfando por 2 a 0. Na última participação na Copa do Mundo feminina, a Amarelinha bateu a Jamaica por 3 a 0.

Treino

A Seleção Brasileira Feminina finalizou, nesse sábado (22), o último treino em Brisbane antes do confronto da estreia na Copa do Mundo contra o Panamá. As equipes se enfrentam no Estádio Hindmarsh, nesta segund (24), às 8h (horário de Brasília).

No treinamento desse sábado, a técnica Pia Sundhage fez os últimos ajustes para a grande estreia. Após o aquecimento, a treinadora trabalhou conceitos defensivos e ofensivos com o time e finalizou com um coletivo, já projetando a escalação oficial para o duelo.

2023-07-22