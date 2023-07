Futebol Nesta segunda, o Brasil entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Seleção deixou Brisbane em direção à Adelaide, sede da partida de estreia. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Nesta segunda-feira (24), o Brasil entra em campo pela primeira vez na edição deste ano da Copa do Mundo Feminina, frente ao Panamá, às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh. As comandadas de Pia Sundhage defendem uma invencibilidade em estreias.

Até o momento, foram oito jogos, com oito vitórias, o que representa 100% de aproveitamento. Presente em todas as edições do Mundial, a Seleção Brasileira iniciou a sua trajetória no torneio batendo o Japão por 1 a 0.

Já na Copa do Mundo 1995, o Brasil triunfou perante as anfitriãs. Na ocasião, bateu a Suécia, novamente, por 1 a 0. Na edição seguinte, a equipe anotou a sua maior goleada em estreias na Copa do Mundo, massacrando o México por 7 a 1.

No primeiro torneio de Marta, em 2003, a seleção manteve o retrospecto positivo e venceu a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 0. A última estreia com vantagem larga foi na edição 2007, goleando a Nova Zelândia por 5 a 0.

Em 2011, o Brasil venceu a Austrália por 1 a 0 e repetiu a dose em 2015, triunfando por 2 a 0. Na última participação na Copa do Mundo feminina, a Amarelinha bateu a Jamaica por 3 a 0.

Estreias

— 1991: Brasil 1 x 0 Japão

— 1995: Suécia 0 x 1 Brasil

— 1999: Brasil 7 x 1 México

— 2003: Brasil 3 x 0 Coreia do Sul

— 2007: Nova Zelândia 0 x 5 Brasil

— 2011: Brasil 1 x 0 Austrália

— 2015: Brasil 2 x 0 Coreia do Sul

— 2019: Brasil 3 x 0 Jamaica.

