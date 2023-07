Rio Grande do Sul Empresas anunciam investimento de R$ 1 bilhão na construção de resort em Gramado

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Presença do Club Med no Brasil já inclui unidades na Bahia (foto), Rio de Janeiro e São Paulo. (Foto: Divulgação)

As empresas DC Set Group e Club Med devem investir mais de R$ 1 bilhão na construção de um resort a ser inaugurado em 2025 na cidade de Gramado (Serra Gaúcha). Em plano formalizado junto à prefeitura local e ao governo do Rio Grande do Sul, foi projetado já para este semeste o início das obras, que terão outros detalhes anunciados em breve.

Nacionalmente conhecida pela gestão e comercialização de espaços multiculturais como o Cais Embarcadero de Porto Alegre e o Zoológico de São Paulo, além de eventos como o Planeta Atlântida no Litoral Norte gaúcho.

Já o Club Med é uma rede hoteleira francesa especializada no sistema “all inclusive” (“tudo incluído”, em livre tradução), com mais de 70 unidades em 26 países de todos os continentes. No Brasil são três estabelecimentos, em Trancoso (BA), Mangaratiba (RJ) e Mogi das Cruzes (SP).

Com a palavra…

– Governador Eduardo Leite: “Estamos orgulhosos com o anúncio. Esse investimento confirma o sucesso de nosso trabalho intenso para melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul. Gramado já é um dos principais destinos de turismo da América Latina e o futuro resort nos abrirá ainda mais ao mercado internacional do segmento”.

– Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo: “Quando eu presidia a Assembleia Legislativa [2020], fui procurado pelo empresário Dodi Sirena [da DC Set] para falar do interesse do Club Med na Serra Gaúcha. Com os governadores Ranolfo Vieira Júnior [2022] e Eduardo Leite foi se desenvolvendo essa articulação, que vejo como grande oportunidade de alavancar a geração de empregos diretos e indiretos”.

– Presidente global do Club Med, Henri Giscard D’Estaing: “Sem dúvida, o papel do governo nesse processo foi fundamental. A agilidade de todos os envolvidos nos deu confiança para fazer esse anúncio e estamos muito empolgados com o que virá pela frente”.

(Marcello Campos)

