Geral Conheça as cidades brasileiras que encolheram em 2024 pelas projeções do IBGE

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

A população brasileira em 2024 é estimada em 212,6 milhões de pessoas, quase 10 milhões a mais que o cálculo inicial do Censo de 2022. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou na semana passada que a população brasileira em 2024 é estimada em 212,6 milhões de pessoas, quase 10 milhões a mais que o cálculo inicial do Censo de 2022. Mas essa realidade não é uniforme e há municípios que encolheram nessa comparação.

Esse cenário aconteceu em 191 municípios, grupo que representa pouco mais de 3% das 5.570 cidades brasileiras. Em alguns Estados, porém, esse número é bem mais representativo. Em Mato Grosso, por exemplo, 26% cidades encolheram entre o Censo a e nova estimativa. Em Goiás, o grupo responde por 18% dos municípios do Estado. O Estado com mais municípios que encolheram foi o Paraná (46), mas ali essas localidades são 12% do total.

Essa queda aconteceu em municípios pequenos, nenhum deles tem hoje mais de 35 mil habitantes. O maior é Niquelândia, em Goiás, com 34.466 habitantes atualmente, 498 menos do que apontava o Censo inicialmente. O menor é Anhanguera, também em Goiás, que perdeu três habitantes e soma 924 – é o segundo menor do País.

A maior queda em termos percentuais ocorreu em Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso, que conta hoje com 11.658 moradores, 9,9% menos que na contagem do Censo.

Das dez cidades que mais encolheram nessa comparação, sete estão em Mato Grosso. As demais são de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Ceará.

Em termos absolutos a maior queda também aconteceu em Nossa Senhora do Livramento: 1.282 habitantes menos. Ela é seguida pela paraense Santana do Araguaia (730 menos) e a pernambucana Pombos (queda de 705).

No ranking em termos absolutos, Mato Grosso também lidera, mas com quatro municípios. Estão também representados Ceará, Goiás, Bahia e Minas Gerais, além de Pará e Pernambuco.

As projeções da população incorporam dados do Censo de 2022 e também das Estatísticas do Registro Civil, do IBGE, além de informações de mortalidade e de nascidos vivos do Ministério da Saúde.

As informações são usadas para a definição dos valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Veja abaixo o percentual de queda dos municípios que mais encolheram em relação ao Censo de 2022:

– Nossa Senhora do Livramento (MT): -9,9%;

– Catarina (CE): -6,5%;

– Cotriguaçu (MT): -5,6%;

– Olho d’Água do Borges (RN): -4,0%;

– Guiratinga (MT): -4,0%;

– Alto Paraguai (MT): -3,6%;

– Jauru (MT): -3,5%;

– São José do Povo (MT): -3,3%;

– Chapada do Norte (MG) -3,0%;

– Denise (MT): -2,8%.

As informações são do jornal Valor Econômico.

https://www.osul.com.br/conheca-as-cidades-brasileiras-que-encolheram-em-2024-pelas-projecoes-do-ibge/

Conheça as cidades brasileiras que encolheram em 2024 pelas projeções do IBGE

2024-09-02