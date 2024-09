Geral Participante denuncia agressão e risco de vida em reality show de Pablo Marçal

O candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal na apresentação do reality show La Casa Digital.

Atraído pela promessa de expandir seu negócio e, quem sabe, ganhar o prêmio final do programa, Luiz Gabriel Godoy, de 36 anos, empenhou-se para entrar no La Casa Digital, vendido como o maior reality show digital do mundo. Influenciador e proprietário de uma agência de eventos em Serra Negra, no interior de São Paulo, Godoy gravou cerca de 20 vídeos e foi selecionado. Em suas redes sociais, o criador do reality, o ex-coach e candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), comprometia-se a ensinar técnicas para “destravar a mente” dos participantes e fazer prosperar seus negócios na internet, um curso motivacional com um quê religioso.

Ao jornal O Globo, Godoy acusou Marçal e seu “ecossistema” de terem colocado em risco a vida dos participantes, com treinos que desafiavam o limite físico e provas em um lago sem coletes ou supervisão de salva-vidas e bombeiros. Além disso, afirmou ter sido agredido com tapas e socos ao resistir a uma metodologia do programa. Godoy disse que, quando registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-coach, foi procurado pelo advogado do grupo de Marçal, que tentou demovê-lo da ideia de ir à Justiça, tentando pagar pelo seu silêncio. Ao saber que a defesa de Godoy ignorou a oferta e entrou com o processo, o mesmo advogado enviou um áudio em que diz: “vamos ver quem tem mais amizades nos tribunais”. Tanto Godoy quanto seu advogado, Matheus Carvalho, entraram na Justiça. Todas as acusações estão documentadas em áudios, vídeos e prints de conversas no celular.

Ao todo, 36 pessoas, sendo 12 menores de idade, foram selecionadas para o programa, que ocorreu em três locais diferentes: um prédio em Alphaville, além de um resort e uma fazenda na cidade de Itu. A estreia aconteceu dia 6 de maio. Godoy conta que, todas as manhãs, ainda em jejum, os participantes eram submetidos a treinos físicos exaustivos, sem exames prévios e sob bastante pressão psicológica.

“Eram três horas consecutivas correndo, com flexão abdominal e uma pressão gigantesca na nossa cabeça. Era como se fosse um treinamento militar, algumas pessoas vomitavam. Os treinos eram feitos com alta agressividade. Os mentores diziam: ‘Aqui é a força da mente que manda. Seu fraco, você não pode desistir. Irresponsável, você está deixando sua equipe para trás. Você não quer ficar rico? Como você não controla seu próprio corpo?’”, lembrou.

O mentor escalado para supervisionar os treinos era Adonis Carnevale, que esteve presente em uma corrida de rua realizada pelo grupo de Marçal, quase um ano antes, em Alphaville, quando o prestador de serviço Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, morreu. Segundo o laudo pericial, um “esforço excessivo” pode ter sido a causa de um “infarto agudo do miocárdio”. A maratona foi um desafio proposto de última hora. O jovem e colegas que trabalham na XGrow, empresa criada por Marçal, souberam na hora que o desafio havia dobrado de 21 km para 42 km. Procurado, Carnevale não retornou o pedido de entrevista.

Godoy contou que, ainda no primeiro dia de programa, depois de três horas de exercícios intensos, os participantes passaram por um desafio num lago de cerca de 50 metros e águas turvas, com pedaços de arame farpado e restos de madeira. Ninguém foi informado sobre a profundidade, segundo Godoy. Pelas regras, cada grupo deveria montar sua própria jangada com alguns canos de PVC e depois atravessar o lago. Não foram fornecidos aos participantes coletes salva vidas. Tampouco havia no local profissionais para resgate, como bombeiro, nem mesmo enfermeiro ou médico. Uma mulher teria passado mal, com episódios de diarreia, depois da prova do lago. Carnevale curou a dor “em nome de Jesus”, como mostra um vídeo em seu Instagram.

“Todo mundo ficou morrendo de medo de fazer. Só que a gente pensou: ‘não é possível que eles não sabem o que estão fazendo’. Um participante bem obeso não conseguiu atravessar o lago e ficou segurando numa árvore com vários galhos por cima. Ele teve de ser resgatado por outro participante. Tinha relatos de cobra dentro da água. Só não aconteceu nada mais grave porque Deus estava com a gente”, opinou.

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de janeiro de 2022, determinou que Marçal está proibido de fazer qualquer atividade na natureza, como coach ou em programas motivacionais, sem autorização prévia e expressa por parte da Polícia Militar, prefeitura e Defesa Civil. A sentença foi dada depois que ele, durante um curso motivacional, liderou uma expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo, com 67 pessoas, em condições absolutamente adversas, com ventos, chuvas, lama, frio, baixa visibilidade e equipamentos inadequados.

Na ocasião, parte do grupo desistiu da subida às montanhas e a outra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Em depoimento à polícia, um bombeiro afirmou que os integrantes da expedição “correram sérios riscos à vida”, como hipotermia e queda de grandes altitudes. Marçal está sendo investigado pelo Ministério Público, sob as possíveis acusações de tentativa de homicídio e omissão de socorro.

“O Marçal é um cara que consegue manipular muito as coisas, de fato eu tiro o chapéu nessa parte de marketing, saber como vender um produto. Mas eu penso: como uma pessoa que teve tão pouca responsabilidade vai assumir um compromisso de gerir uma cidade como São Paulo?”, questionou. As informações são do jornal O Globo.

