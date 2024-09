Geral Lula orienta seu líder Jaques Wagner a acompanhar o indicado para a presidência do Banco Central na busca de apoio dos senadores; governo espera sabatina na próxima semana

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo foi indicado por Lula na semana passada. (Foto: Washington Costa/MF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, para acompanhar as reuniões do economista Gabriel Galípolo com senadores nos próximos dias. Galípolo, que já é diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), foi indicado por Lula na semana passada para assumir a presidência da instituição pelos próximos quatro anos. O mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto, termina em 31 de dezembro.

A indicação, no entanto, ainda precisa do crivo do Senado. A regra prevê que o indicado seja sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, na próxima semana. E que o nome seja aprovado por maioria simples, tanto na comissão quanto no plenário do Senado.

“Focar neste momento de apresentar mais uma vez o Gabriel Galípolo aos líderes e aos membros da CAE. Depois vai ter uma segunda etapa que é o plenário […] Vai fazer esse périplo agora no Senado, a partir de hoje, acompanhado do líder Jaques Wagner”, explicou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após reunião com Lula e ministros no Planalto.

“Gabriel Galípolo está mais do que preparado para fazer com que o Banco Central cumpra os quatro objetivos que estão na lei de autonomia do Banco Central: fomento ao pleno emprego, efetividade do sistema financeiro, a suavização de qualquer tipo de oscilação econômica, do respeito à política monetária”, disse Padilha.

Gabriel Galípolo foi o “número 2” do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início do governo atual – e já passou por uma sabatina no mesmo rito para assumir uma diretoria no BC, em 2023.

A indicação para a presidência, no entanto, requer que o protocolo seja repetido.

Economista e professor, Galípolo já tinha ocupado cargo público no governo estadual de São Paulo, mas não circulava entre os políticos na capital federal até o ano passado.

Diferentemente de Jaques Wagner: um dos políticos mais experientes entre os quadros atuais do PT e que, além de líder do governo, deve ser o relator da indicação de Galípolo no Senado.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), deve se reunir nesta terça-feira (3) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar da indicação de Galípolo.

As reuniões com os senadores não fazem parte do rito obrigatório previsto na Constituição, mas se tornaram uma rotina em Brasília.

O indicado a um cargo de primeiro escalão comparece aos gabinetes do Senado para se apresentar, dizer o que pensa sobre temas importantes daquela área e, direta ou indiretamente, pedir o apoio de cada parlamentar. As informações são do portal de notícias G1.

