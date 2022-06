Tecnologia Conheça as funções secretas do iPhone no novo iOS 16

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Botão de volume pode desligar chamadas, mas com o iOS 16, isso só vai poder ser feito com autorização. (Foto: Reprodução)

O iOS 16, update do sistema operacional do iPhone, teve novidades anunciadas recentemente na WWDC 22, mas nem todos os recursos revelados receberam a atenção devida. Novos comandos práticos para a Siri e um app fitness inédito, por exemplo, devem chegar com a atualização, mas acabaram ofuscados pela apresentação das novas opções de personalização da tela de bloqueio e as melhorias no sistema de notificações. A seguir, saiba mais recursos pouco citados que chegarão com o upgrade do iOS e que podem ser úteis para usuários de iPhone.

1. Desfocar a ‘Tela de Início’, e não só a de bloqueio

As mudanças na tela de bloqueio são algumas das principais novidades do iOS 16, já que vão proporcionar mais personalização aos smartphones. Entre as novas possibilidades da ferramenta está o desfoque do plano de fundo, que poderá ser ativado com a opção “Desfoque de legibilidade”. A novidade, porém, não é exclusiva do Lockscreen: ela também poderá ser acionada na Tela de Início, o que vai criar um efeito de profundidade e garantir mais visibilidade aos apps, pastas e widgets.

2. iOS 16 poderá detectar contatos duplicados

Para evitar listas de contatos bagunçadas, o iOS 16 passará a enviar alertas sobre duplicatas na agenda – ou seja, os números de telefone salvos mais de uma vez –, seja acidentalmente ou por troca de chip, por exemplo. O sistema oferecerá ao usuário a opção de excluir esses contatos, o que não acontece nas versões anteriores e evita confusão e desorganização nos contatos armazenados.

3. Trancar álbuns da galeria de fotos

Os álbuns de fotos ou imagens excluídas recentemente do iPhone passarão a ficar mais protegidos de curiosos com o iOs 16, já que agora a Apple apresenta mais segurança para os arquivos. Com a atualização, será possível protegê-los com Face ID, Touch ID ou senha, o que garante que somente o proprietário possa acessa-los.

Em versões anteriores do sistema, já era possível ocultar os álbuns mais privativos da galeria. Contudo, ainda era possível que qualquer pessoa que utilizasse o aparelho pudesse visualizar as imagens. A nova atualização garante uma camada extra de proteção sem que o usuário precise recorrer a outros apps.

4. Desligar chamadas de voz através da Siri

A praticidade da Siri, assistente virtual inteligente da Apple, agora também poderá ajudar na finalização de ligações e chamadas de voz e FaceTime – o que não era possível em atualizações anteriores. O novo recurso vai integrar o pacote de acessibilidade do iPhone, e, para usá-lo, vai bastar que o usuário acione o comando “E aí, Siri, desligar”.

5. iOS vai pedir permissão para “copiar e colar” de um app para outro

A atualização vai trazer mais um recurso de segurança para os usuários: um pedido de autorização para copiar e colar conteúdos de um aplicativo para outro. Anteriormente, era apenas exibido um pop-up com o aviso de que as informações estavam sendo trocadas, mas o novo update passará a exigir permissão para acessar a área de transferência antes de colar textos, imagens e afins entre os apps.

O novo recurso traz ainda mais segurança durante o uso do smartphone, já que evita que o proprietário tenha seus dados acessados sem permissão pelos apps.

6. Desativar botão de volume como finalizador de chamadas

A opção de utilizar o botão lateral de volume para desligar uma ligação é bem prática e pode ser útil em diversas situações, mas há quem se queixe de apertá-lo acidentalmente. Por isso, a atualização do iOs 16 passará a contar com a opção de desativar essa funcionalidade nas configurações do telefone. Essa nova medida deve evitar transtornos que possam surgir ao finalizar chamadas importantes sem querer, por exemplo.

