Geral Conheça as novas funcionalidades do e-Título, o aplicativo que facilita a vida do eleitor

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O aplicativo e-Título é uma versão digital do título de eleitor. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo e-Título, que é uma versão digital do título de eleitor, está com novas funcionalidades. “As eleitoras e os eleitores antenados com os diferentes tipos de tecnologia não podem deixar de conhecer e baixar o e-Título, aplicativo móvel da Justiça Eleitoral que permite o acesso a uma via digital do título eleitoral e consulta a débitos com a Justiça Eleitoral, entre outras funcionalidades que facilitam a vida de quem o utiliza”, diz o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Lançado em 2018 pela Justiça Eleitoral, entre as principais características do e-Título estão a praticidade, a agilidade e a segurança. O aplicativo possibilita que a pessoa acesse pelo celular ou tablet todas as suas informações individuais cadastradas na Justiça Eleitoral.

O aplicativo pode ser baixado em qualquer plataforma (Android e iOS) e está disponível para download no Google Play e na App Store. Para utilizar o e-Título, o eleitor deve inserir o número do CPF ou do título de eleitor, nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento e seguir os passos indicados.

As novidades da última versão do aplicativo incluem uma central de notificações para eleitores, a volta da foto da usuária ou usuário e a possibilidade de justificar a ausência a uma eleição no mesmo dia da votação.

Veja abaixo mais algumas funcionalidades que foram acrescentadas ao aplicativo desde a sua primeira versão:

– Fácil acesso: No primeiro acesso, basta que o usuário informe o número do CPF ou do título eleitoral. Antes, era possível somente acessar o e-Título com o número do título, que é menos memorizado pela população. O aplicativo também passou a exigir o cadastro de uma senha de acesso, que pode ser substituída pela validação biométrica quando essa funcionalidade estiver disponível no aparelho utilizado. Essa senha será exigida sempre no acesso ao aplicativo quando o intervalo entre os acessos for superior a 15 segundos.

– Acessibilidade: O app dispõe, agora, de melhorias voltadas para pessoas cegas, além de trazer algumas informações sobre o acesso e as condições da seção eleitoral.

– Consulta de débitos: Por meio do e-Título, é possível emitir a guia de pagamento dos débitos mais comuns com a Justiça Eleitoral. Após liquidar a dívida, deve-se proceder como de costume para comprovar a quitação do débito.

– Mesário voluntário: O aplicativo passou a permitir também que o eleitor se cadastre como mesário voluntário, opção que equivalerá a uma declaração presencial apresentada no cartório eleitoral.

– Emissão de certidões eleitorais: Por intermédio do e-Título, pode-se emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.

– Consulta a locais de justificativa: Pode-se consultar os locais onde se pode justificar a ausência a uma eleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral