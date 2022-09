Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a extrema direita conquistou o poder na Itália, a terceira maior economia da União Europeia, com uma vitória histórica do partido da deputada Giorgia Meloni nas eleições legislativas, realizadas no domingo (25).

O partido Irmãos da Itália se consolidou como a maior força política do país. “Se fomos escolhidos para governar este país, nós o faremos por todos os italianos, com a vontade de unir o povo e de nos concentrarmos naquilo que nos une, e não naquilo que nos divide”, disse Giorgia após o anúncio do resultado do pleito. “Chegou a hora da responsabilidade”, prosseguiu.