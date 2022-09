Polícia Corpo decapitado é encontrado dentro de carro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Brigada Militar informou que a vítima estava com as mãos amarradas Foto: BM/Divulgação A Brigada Militar informou que a vítima estava com as mãos amarradas. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de um homem foi encontrado decapitado dentro de um carro incendiado no bairro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre, na noite de domingo (26).

A vítima estava com as mãos amarradas, de acordo com a Brigada Militar. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O crime ocorreu na rua Mutualidade.

A Polícia Civil investiga se o caso tem relação com a onda de homicídios motivada pela guerra do tráfico de drogas na Capital. Para frear esses ataques, o governo gaúcho transferiu, neste mês, detentos que comandam facções criminosos para presídios federais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia