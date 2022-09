Rio Grande do Sul Governador gaúcho diz que o antigo Presídio Central de Porto Alegre é “motivo de vergonha para os gaúchos”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Ranolfo vistoriou as obras de revitalização do estabelecimento prisional Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Ranolfo vistoriou as obras de revitalização do estabelecimento prisional. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

Durante vistoria nas obras das novas instalações da Cadeia Pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, iniciadas em julho, o governador Ranolfo Vieira Júnior afirmou que o local é “motivo de vergonha para os gaúchos”

Segundo o Palácio Piratini, a revitalização do complexo, dividida em duas etapas, já mostra avanço na primeira fase, que consiste na demolição dos pavilhões D, C, C1, B1, A1 e F1 e na construção de três novos módulos integrados.

A segunda fase compreende a demolição dos pavilhões F, A e B e a construção de outros seis novos módulos. A previsão é de que a nova Cadeia Pública seja entregue até setembro do ano que vem, totalizando nove galerias reconstruídas e 1.884 vagas qualificadas. O governo do Estado destinou R$ 116,6 milhões em recursos do Tesouro para as obras.

“Esse lugar, há muito tempo, é motivo de vergonha para os gaúchos, inclusive tendo recebido uma denúncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Hoje, vemos as obras avançando e as primeiras galerias praticamente prontas. Isso representa o início da concreta e efetiva modificação que estamos fazendo no sistema prisional gaúcho”, disse Ranolfo na sexta-feira (23).

Depois de visitar a Cadeia Pública da Capital, o governador sobrevoou a penitenciária de Guaíba e esteve em Charqueadas, onde vistoriou as obras da nova penitenciária e foi ao terreno onde serão construídas celas de regime disciplinar diferenciado na Penitenciária de Alta Segurança do município.

