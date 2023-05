Brasil Conheça Marta: a maior jogadora de futebol do mundo

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Desde criança, ela já mostrava interesse e talento para o futebol jogando descalça nas ruas da cidade onde morava

Marta Vieira da Silva, mais conhecida apenas como Marta, nasceu em Dois Riachos, Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986. Desde criança, ela já mostrava interesse e talento para o futebol jogando descalça nas ruas da cidade onde morava.

Aos 14 anos, Marta se mudou para a cidade de São Paulo em busca de oportunidades no futebol feminino. Em 2000, ela foi contratada pelo Vasco da Gama e, no ano seguinte, foi convocada para a seleção brasileira pela primeira vez.

Desde então, Marta se tornou a maior jogadora de futebol do mundo, conquistando diversos títulos e prêmios ao longo de sua carreira. Ela já jogou em vários clubes importantes, como o Umeå IK, da Suécia, e o FC Rosengård, também da Suécia. Atualmente, ela joga pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Marta também é a maior artilheira da seleção brasileira, com mais de 110 gols marcados, e participou de cinco Copas do Mundo, além das Olimpíadas.

Prêmios e conquistas

Marta já ganhou diversos prêmios ao longo de sua carreira, sendo eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, entre 2006 e 2010, e em 2018. Ela também foi indicada outras vezes ao prêmio, mas não ganhou.

Além disso, Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo pela revista francesa France Football em 2018 e 2019, tornando-se a primeira mulher a receber esse prêmio desde 2001.

Ativismo

Marta também é conhecida por seu ativismo em prol do futebol feminino e dos direitos das mulheres. Em 2019, ela fez um discurso emocionante na cerimônia de entrega do prêmio de melhor jogadora do mundo, pedindo mais investimento e apoio ao futebol feminino.

Além disso, ela já participou de campanhas de combate à violência contra as mulheres e de incentivo à prática de esportes pelas meninas.

Legado

Marta é um exemplo para muitas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol, mostrando que é possível vencer o preconceito e as dificuldades e se tornar uma grande atleta.

Seu legado também se estende além do futebol, inspirando outras mulheres a lutar pelos seus sonhos e a buscar igualdade e justiça em todas as áreas da vida. Marta é, sem dúvida, uma das maiores personalidades do esporte mundial e um ícone para a história do futebol feminino.

