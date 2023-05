Inter “Sobre permanência, vocês falam com ele”, diz Mano Menezes após mais uma derrota do Inter no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O executivo de futebol não garantiu a permanência do técnico (foto) momentos antes da entrevista de Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter O executivo de futebol não garantiu a permanência do técnico momentos antes da entrevista de Mano Menezes (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma derrota, desta vez em um GreNal, o Inter perdeu por 3 a 1 na Arena, em Porto Alegre, neste domingo (21). Momentos antes da entrevista do técnico Mano Menezes, o executivo de futebol do Inter, William Thomas, não garantiu em nenhum momento a permanência do treinador.

Durante a entrevista, o treinador se mostrou muito irritado e desconfortável e ameaçou até sair para o executivo voltar a conceder novamente uma entrevista.

“Esteve aqui o William. Você perguntou a ele? Está respondido. William não confirmou? Cadê o William? Precisamos fazer uma nova entrevista? Vocês querem perguntar de novo a ele. Sobre permanência, vocês falam com ele e eu falo sobre o jogo. Aí fica justo para todos”, disse Mano Menezes.

Sobre o GreNal, o treinador disse que conseguiu ver evolução no time. Apesar de ter saído atrás logo aos seis minutos, Mano disse que o time começou bem e mostrou volume.

“Apesar da derrota no GreNal sinto um comportamento mais forte do grupo de buscar a recuperação. Fizemos de novo um bom início de jogo. Na maior parte do tempo tivemos o controle. Inclusive no primeiro tempo com 11 contra 11. Mas os problemas se repetem e precisamos corrigir”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/sobre-permanencia-voces-falam-com-ele-diz-mano-menezes-apos-mais-uma-derrota-do-inter-no-brasileirao/

“Sobre permanência, vocês falam com ele”, diz Mano Menezes após mais uma derrota do Inter no Brasileirão

2023-05-22