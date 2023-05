Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Inter por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

A partida foi válida pela sétima rodada da competição nacional. (Foto: Reprodução)

Na Arena, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 1 neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela sétima rodada da competição nacional. Com o resultado do Grenal 439, o Tricolor sobe para a décima posição na tabela, com 11 pontos. Já o Colorado fica em 14º, com 7 pontos.

Os gols do Grêmio foram assinalados por Suárez e Villasanti, no primeiro tempo, e por Bitello, na etapa complementar. Johnny descontou para o Inter, na reta final do jogo.

O Tricolor não vencia há quatro jogos e não via um triunfo em seu estádio desde a final do Gauchão, em 8 de abril. Já o Colorado não vence há seis jogos e contabiliza cinco derrotas consecutivas.

O próximo compromisso do Grêmio será o Athletico-PR, fora de casa, no dia 27. Já o Inter visita no dia 25 o Metropolitanos, da Venezula, pela Libertadores. Pelo Brasileirão Inter joga no domingo (28), contra o Bahia, no Beira-Rio.

O jogo

O duelo começou movimentado, com os dois times criando oportunidades de gol. O Colorado foi o primeiro a assustar logo aos 3 minutos de bola rolando. Luiz Adriano ajeitou para Johnny, que chutou da entrada da área e carimbou o travessão. Mas a resposta do Tricolor foi mortal. Aos 6min, Luis Suárez fez jogada individual e arrematou de fora da área no ângulo, sem chances para Keiller. Um golaço para abrir o placar na Arena. Em desvantagem, o Inter tentou buscar o ataque, rondou a área adversária, porém não conseguia finalizar. O Grêmio, por sua vez, aproveitava os espaços para levar perigo. E aos 30min, Villasanti aproveitou um erro da defesa adversária, invadiu a área e tocou no canto para anotar o segundo gol.

No segundo tempo, o Colorado começou atacando na tentativa de diminuir a desvantagem. Aos 7min, Pedro Henrique sofreu falta de Kannemann. O zagueiro argentino tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Apesar de ter um a mais em campo, a equipe do Inter não conseguia levar perigo à meta adversária. O Grêmio se defendia bem e explorava os contra-ataques. Aos 19min, Suárez puxou jogada de velocidade e tocou para Bitello, que chutou com categoria, anotando mais um bonito gol. Com o passar da segunda etapa, o Colorado continuou correndo atrás de uma reação. Até que aos 41min, Alan Patrick cobrou escanteio e Johnny cabeceou para as redes, descontando o placar. Final de jogo: Grêmio, 3, Inter, 1.

