Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

A partida é válida pela sétima rodada.

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (21), na Arena, às 18h30min, pelo Brasileirão. A partida é válida pela sétima rodada da competição nacional. Neste clássico Grenal, as equipes estão buscando recuperação no torneio. O Tricolor é o décimo segundo, com oito pontos. Já o Inter, ocupa a décima quarta colocação, com sete pontos.

O Tricolor vem de um empate contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil em 1 a 1. No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Renato Portaluppi não vence há três partidas. A última vitória na competição nacional foi contra o Cuiabá.

O Colorado está em uma situação mais complicada. O time de Mano Menezes perdeu para o América Mineiro por 2 a 0 e se complicou na Copa do Brasil. Além disso, o clube gaúcho não vence há três jogos, perdendo todos por 2 a 0.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Vina (Nathan); Luis Suárez.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos (Igor Gomes), Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) Neuza Ines Back (FIFA-SP).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)

