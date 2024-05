Rio Grande do Sul Governo gaúcho repassa recursos de autonomia financeira para as escolas da Rede Estadual

13 de maio de 2024

Os recursos podem ser utilizados em despesas que garantem o funcionamento e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica no RS

As 2.338 escolas da Rede Estadual receberam, nesta segunda-feira (13), os valores mensais de autonomia financeira, que somam mais de R$ 10 milhões. Os recursos podem ser utilizados em despesas que garantem o funcionamento e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das unidades escolares do Rio Grande do Sul.

Dentre as destinações possíveis para os valores, estão aquisição de móveis e equipamentos e material didático-pedagógico e administrativo; realização de pequenos reparos; adequações e serviços necessários à manutenção; conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; implementação de projeto pedagógico; e desenvolvimento de atividades educacionais.

“O repasse é importante para as escolas neste momento em que estamos somando esforços para a retomada das atividades escolares pedagógicas e do acolhimento na Rede”, explica a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Com a descentralização do recurso, é possível viabilizar, de forma ágil e transparente, a execução financeira para a manutenção e os investimentos necessários ao funcionamento das unidades escolares. A Secretaria da Fazenda tem mantido os pagamentos aos fornecedores, como os terceirizados, e já anunciou o pagamento do vale-refeição em 20 de maio, mantendo a regularidades dos compromissos.

