Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Foto: Reprodução

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As enchentes e temporais que atingiram áreas do Rio Grande do Sul resultaram em desafios significativos para manter a saúde bucal adequada. Este artigo foi escrito a partir de recomendações de entidades reconhecidas mundialmente, entre elas a OMS (Organização Mundial da Saúde), e pretende fornecer orientações práticas para ajudar a população gaúcha a manter um autocuidado eficaz durante esse período desafiador.

Mesmo em condições adversas, recomendamos a escovação dos dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma pasta de dente contendo flúor, utilizando uma escova de cerdas macias para evitar irritações nas gengivas. O uso diário de fio dental é essencial.

E se não temos estes produtos nas emergências?

Caso não tenha acesso à pasta dental, pode ser utilizada a escova, pois essa já tem uma ação adequada na limpeza dos dentes, desorganizado as bactérias acumuladas neles próximo às gengivas.

Se nem escova, nem pasta dental estiver disponível, pode ser utilizada uma gaze ou tecido umedecido em água para limpá-los. A gaze ou tecido deve ser enrolado no dedo e esfregado com pouca força cerca de cinco vezes a cada dois dentes, nas bochechas e língua. Após, deve ser feito um bochecho com água potável, tratada ou fervida, em copo pequeno. Não compartilhar escovas e não reutilizar as gazes.

As próteses removíveis devem ser limpas com escova e pasta, água potável. Na falta dos dois primeiros usar água com detergente neutro.

Atenção Especial às Populações Vulneráveis

Assegurar que crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e acamados recebam atenção adequada para manter a higiene bucal, considerando os desafios específicos que podem enfrentar.

O QUE A POPULAÇÃO E OS CUIDADORES PODEM FAZER PARA CONTRIBUIR?

– Doar escova de dente, creme dental e fio dental;

– Álcool em gel 70%, gazes e luvas descartáveis também são bem vindos;

– Se possível, use luvas descartáveis para ajudar outras pessoas;

– Quando possível, lavar as mãos com água e usar álcool gel 70% antes e depois

– No caso de dores agudas, procurar a equipe de saúde do abrigo para orientação;

Esperamos que estas orientações ajudem a minimizar os impactos negativos na saúde bucal da população afetada pelas enchentes no RS. Manter práticas de higiene bucal durante e após desastres naturais é fundamental para o bem-estar geral da população.

*Cirurgiões-dentistas Carlos Pilz, Fábio Braga – Presidente do Sindicato dos Odontologistas do RS – e Janaína Gomes

