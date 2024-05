Rio Grande do Sul Viação Ouro e Prata retoma as viagens após as fortes enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

A empresa transformou suas agências em pontos de arrecadação e distribuição de doações em todo o Brasil, segundo comunicado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Viação Ouro e Prata divulgou, nesta segunda-feira (13), comunicado sobre a retomada dos serviços.

“A Viação Ouro e Prata retomou as viagens no Rio Grande do Sul após as fortes enchentes dos últimos dias. A empresa está operando com horários reduzidos e rotas otimizadas, devido às constantes mudanças nas estradas, garantindo que famílias em todo o Rio Grande do Sul possam se reencontrar e seguir com suas vidas.

Mesmo com suas sedes alagadas, a Ouro e Prata está mobilizada, não só oferecendo suporte interno aos colaboradores afetados, mas também estendendo a mão à comunidade gaúcha.

A empresa transformou suas agências em pontos de arrecadação e distribuição de doações em todo o Brasil, além de estar transportando mantimentos essenciais para aqueles em situação de emergência, atuando como ponte entre os centros de distribuição e os alojamentos.

A empresa também está auxiliando nos resgates, disponibilizando equipes especializadas e recursos necessários. Nos últimos dias, a Ouro e Prata transportou médicos até os alojamentos e toneladas de mantimentos, contribuindo ativamente para o apoio à comunidade nesse momento crítico. Apesar das adversidades, o compromisso da empresa com a segurança e o bem-estar da comunidade permanece firme e ainda mais sólido”, diz o comunicado.

