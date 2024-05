Rio Grande do Sul Mais de 130 municípios gaúchos pediram ajuda ao governo federal

13 de maio de 2024

Número praticamente dobrou durante o fim de semana; valor aprovado para ajudar cidades é R$ 122 milhões

O número de municípios gaúchos que solicitaram recursos federais para enfrentar a tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 137 nesta segunda-feira (13). Com isso, 31% das 441 cidades que decretaram estado de calamidade já pediram socorro ao governo federal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o grupo de cidades que já pediu acesso aos recursos federais tiveram aprovados 179 planos de trabalho. Isso porque cada município pode ter mas de um aprovado.

A maioria das solicitações são para assistência humanitária, que é a ajuda emergencial com itens essenciais. Até agora o valor total aprovado para a ajuda aos 137 munícipios é R$ 122 milhões, informou o governo.

Até sábado (11), apenas 69 cidades (15,5%) haviam entrado com a solicitação de ajuda para enfrentar as enchentes, que já afetou mais de 2 milhões de pessoas. Já são 147 mortos e há 127 desaparecidos.

Já foram aprovados os planos de uma ponte que liga Lajeado a Arroio do Meio, no valor de R$ 6,9 milhões, e outra estrutura de ligação ao município de Campos Borges, por R$ 1,6 milhão. As três cidades ficam no Vale do Taquari, região que foi afetada primeiro pelas enchentes. O plano apresentado por Porto Alegre foi de R$ 10,5 milhões para ajuda humanitária.

