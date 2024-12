Tecnologia Conheça o bilionário que articula plano para “salvar” o TikTok nos Estados Unidos e evitar o banimento da rede social no país

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

ByteDance já disse que não tem planos de vender o app de vídeo, que pode ser proibido em 19 de janeiro. (Foto: Reprodução)

Mesmo com o TikTok enfrentando uma possível proibição nos EUA, a empresa mãe chinesa ByteDance Ltd. deixou claro que não tem planos de vender o popular aplicativo de vídeo. Mas o bilionário Frank McCourt não parece desmotivado.

Mogul imobiliário e ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, McCourt surgiu como um pretendente barulhento e inesperado para o aplicativo de vídeo, que pode ser encerrado já em 19 de janeiro. Ele e sua equipe já conversaram com mais de 60 autoridades eleitas e formuladores de políticas sobre sua proposta, além de terem tido conversas com membros da equipe de transição do presidente eleito Donald Trump para defender uma possível negociação, disse ele este mês em entrevista à Bloomberg.

O bilionário está até recrutando possíveis CEOs, tendo entrado em contato com o ex-diretor de operações do TikTok, V. Pappas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Embora Pappas tenha deixado o cargo no ano passado, a esperança é que, ao associar um CEO ao projeto, ele se torne mais atraente para Trump.

Reunião

Embora McCourt não tenha os estimados US$ 25 bilhões que acredita ser necessário para comprar o aplicativo — seu patrimônio líquido é de US$ 2,4 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index — ele recentemente realizou reuniões de captação de recursos em Nova York e São Francisco para ajudar a fortalecer possíveis parceiros bancários. “Capital não é o problema aqui”, disse McCourt.

O mais importante, talvez: McCourt tem um relacionamento com o presidente eleito, com quem se encontrou por meio da indústria imobiliária. Trump disse em várias ocasiões que gostaria de evitar a possível proibição, o que poderia significar arranjar um comprador em vez disso.

“Ele e eu nos conhecemos”, disse McCourt em uma visita ao escritório da Bloomberg na semana passada, embora tenha acrescentado que não conversou diretamente com Trump sobre a proposta:

“Eu considero as pessoas pelo valor de face. Quando ele diz que não quer vê-lo banido, nós também não queremos vê-lo banido, e isso para mim significa uma transação, um acordo de algum tipo. E nós temos uma solução.” Um porta-voz de Trump não respondeu ao pedido de comentário.

Futuro em suspenso

O futuro do TikTok está em suspense devido a uma lei assinada pelo presidente Joe Biden em abril, que estipula que o aplicativo de vídeo será banido por preocupações de segurança nacional caso a ByteDance não o venda para um comprador americano.

As regras de exportação de Pequim impedem que empresas chinesas vendam seus algoritmos de software, como o que é central para o explosivo sucesso do TikTok, e a ByteDance afirmou que não venderá o aplicativo. Mesmo que quisesse, alguns dos compradores mais óbvios — incluindo Meta Platforms Inc. e Alphabet Inc.’s Google — estão enfrentando seus próprios problemas legais sobre alegado comportamento monopolista que quase certamente os impediria de fazer um acordo.

Em vez disso, o TikTok e a ByteDance estão contestando a lei nos tribunais. Após a tentativa frustrada de as empresas conseguirem que um tribunal de apelações federal em Washington revertesse a medida, elas pediram à Suprema Corte dos EUA que revisasse o caso.

A corte mais alta concordou esta semana em ouvir o desafio do TikTok à lei em 10 de janeiro, nove dias antes da proibição entrar em vigor. É um esforço final, e analistas da Bloomberg Intelligence dão apenas 30% de chance de o TikTok evitar a proibição. Mas, à medida que a ByteDance esgota suas opções legais, pode ficar mais inclinada a encontrar um comprador.

Sem algaritmo proibido

McCourt espera ser esse cavaleiro branco. Sua proposta para comprar o TikTok pode atrair interesse porque ele não quer o algoritmo proibido do aplicativo. Em vez disso, McCourt acredita que pode criar um sistema melhor, mais parecido com algumas das plataformas descentralizadas que começaram a surgir, como o Bluesky.

Esses aplicativos visam permitir que os usuários escolham entre uma variedade de feeds diferentes e concedam mais controle sobre seus dados e, mais importante, sua lista de seguidores.

“Você estaria comprando o aplicativo e a cara da plataforma; você não estaria comprando as ‘entranhas’ — o algoritmo — isso é o ponto chave”, disse McCourt. Essa ideia de dar mais autonomia aos usuários das redes sociais está sendo trabalhada desde 2021, quando McCourt lançou o Project Liberty, uma iniciativa de US$ 100 milhões baseada na ideia de que as empresas de mídia social são poderosas demais e controlam os dados dos usuários.

