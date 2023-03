Notícias Conheça o condomínio onde a ex-primeira-dama mora de aluguel com as filhas desde a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Michelle Bolsonaro e a filha mais velha, Letícia Firmo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro continua morando em Brasília desde o embarque do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, onde segue desde o fim do ano passado. O condomínio escolhido por ela para passar os seus dias na companhia das filhas Laura e Letícia é alugado e teve algumas imagens divulgadas publicamente na internet em postagens feitas pela mais velha das herdeiras.

Desde o final da gestão do padrasto, Letícia tem sido bastante ativa nas redes sociais. A moça, que disse há alguns anos que sua parte preferida do Palácio da Alvorada era não ter que lavar louça, hoje compartilha detalhes da casa onde mora com a família e mostra, inclusive, a pia limpa para seus seguidores.

Em uma das publicações mais recentes, Letícia divulgou aos seguidores uma foto da pia vazia de louças, todas elas devidamente limpas e armazenadas. Há alguns anos, a enteada de Jair Bolsonaro confessou que a principal vantagem de residir no Palácio da Alvorada dizia respeito ao fato de não ter que limpar os acessórios utilizados na cozinha, tendo em vista os vários funcionários responsáveis pela manutenção do imóvel oficial da presidência da República.

A informação de que Letícia, Laura e Michelle moram de aluguel foi dada pela ex-primeira dama. Ela contou aos seguidores do Instagram que não poderia adotar dois filhotes que encontrou na rua porque não é proprietária do imóvel:

“Como vocês sabem estou morando de aluguel, tenho 6 pets, sendo 3 adotivos – Nestor, Bartô, que é idoso e cego dos dois olhos, e o Alvorinha. Encontramos na estrada duas cadelinhas, porte pequeno tipo ‘salsicha’. Meu coração dói de não poder ficar com elas.”.

Condomínio

A casa está localizada no condomínio Solar de Brasília, que fica a 10 quilômetros do Palácio do Planalto, num bairro de classe média da cidade. Desde o início de janeiro, corretores buscavam um imóvel para receber a família do ex-presidente. A exigência do casal era que a nova residência ficasse num local discreto e seguro.

O condomínio escolhido é cercado por grades pontiagudas, tem duas guaritas onde ficam vigilantes armados, além de patrulhas que fazem rondas ininterruptas. A casa foi totalmente reformada para receber a família. Orientada pela equipe de segurança do ex-presidente, a ex-primeira-dama mandou instalar películas escuras nos vidros para evitar olhares curiosos.

A porta e os muros ganharam películas, o que também dificulta a visão dentro da propriedade. Na última quinta-feira, a motocicleta de Bolsonaro e o mini buggy de uma das filhas estavam estacionados na garagem.

A casa tem dois andares, piscina e 400 metros quadrados de área construída. A área verde agrega mais 795 metros quadrados ao imóvel. Segundo uma fonte que acompanhou as negociações, a locação foi feita em nome do ex-presidente. O contrato vai vigorar por 30 meses. O valor mensal do aluguel é de 12.000 reais.

