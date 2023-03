Brasil Mãe de jovem internada após cheirar pimenta desabafa sobre não perder a esperança na recuperação da filha: “Não vou desistir dela”

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Jovem teve a reação alérgica após cheirar um vidro de pimenta em conserva. (Foto: Arquivo Pessoal/Adriana Medeiros)

A mãe da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi internada em estado grave após cheirar pimenta, desabafou sobre não perder a esperança na recuperação da filha e contou sobre as crises alérgicas recorrentes que a jovem tinha.

“Quando fui ao hospital ela esforçou muito, abriu os olhos e apertou minha mão. Falei: – Thais, volta para a mamãe, e a lágrima dela desceu. Eu não tenho o que fazer, é rezar e ter confiança no pai. Eu quero a minha menina de volta. Não vou desistir dela”, disse a cabeleireira Adriana Medeiros.

Thais passou mal no último dia 17 de fevereiro, enquanto almoçava na casa do namorado, e chegou a ficar mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Anápolis, a 55km de Goiânia. Ela cheirou um vidro de pimenta em conserva.

Segundo a Santa Casa de Anápolis, a jovem teve um edema cerebral. O namorado informou pelas redes sociais que a jovem deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (10). Thais não corre risco de morte encefálica e que ela apresenta poucos estímulos.

Crises alérgicas

Adriana conta que a filha tinha bronquite e asma e sofria com crises alérgicas, inclusive, chegando a ficar cinco dias internada com uma bactéria no pulmão.

“A Taís contraiu asma e bronquite no final da gravidez dela, desde então, eu venho lutando com ela. Ela tem alergia a muita coisa, só que a gente ainda não sabia. A gente ia começar um tratamento com ela no Hospital das Clínicas em Goiânia, mas, por motivo financeiro, não conseguimos continuar. Ela disse: – não, mãe, depois a gente faz”, conta a mãe.

Adriana explica que as crise de Thais começaram com falta de ar, tosse, pulmão cheio e empolava o corpo, porém, ela nunca havia registrado reação à pimenta, o que causou espanto para todos.

“A gente estava em busca do teste alérgico, para saber quais substâncias ela tem alergia. Agora foi esse episódio. Ela comia pimenta em casa, tínhamos costume de comer, e nunca teve problema. Como ela já estava com falta de ar, cheirou a pimenta e fechou a glote”, disse Adriana.

A mãe finalizou dizendo que tem esperanças de que a filha se recupere, mesmo ela ainda apresentando poucos estímulos médicos. “É muito sério, eu estou extremamente arrasada, sem chão, mas pus na mão de Deus”, desabafou Adriana.

