Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Giovanna Antonelli, Leticia Spiller e Danielle Winits já recorreram ao lifting facial. (Foto: Reprodução)

As famosas não economizam quando se trata de cuidados com a pele. Monique Evans, Danielle Winits, Giovanna Antonelli e Leticia Spiller já recorreram ao lifting facial, procedimento estético que tem o objetivo de retardar o envelhecimento, para terem como efeito uma aparência jovem e saudável.

A cirurgia pode ser realizada visando diminuir as rugas do rosto e pescoço, além de reduzir a flacidez e remover o excesso de gordura do rosto. A cirurgiã plástica Karina Gilio explica que o lifting facial serve para a correção da flacidez dos tecidos e da musculatura da fáscia, chamada de SMAS, pois cobre a musculatura da região.

“O procedimento faz o reposicionamento da face e tem a função do rejuvenescimento na região. É indicado para pacientes com um grau de envelhecimento moderado ou acentuado da face, e precisam de um reposicionamento, que pode ser tanto superficial quanto mais profundo das estruturas”, diz a cirurgiã plástica ao jornal O Globo.

Segundo a especialista, o facelift pode ser de terço superior, que é da região frontal, e atua na suspensão da testa e da região das sobrancelhas.

“Existe o facelift de terço médio, cujo objetivo é tratar o ângulo da mandíbula, o sulco nasogeniano, a flacidez da face em si e da cervical. Esse tipo de facelift pode ser feito ou não no ‘deep plane’, que é no plano profundo. Então pode haver o tratamento apenas da pele e da gordura superficial, ou o reposicionamento muscular no plano ‘deep plane’. Tudo depende do grau de envelhecimento do paciente e do diagnóstico do especialista. Após exames será possível identificar o que está acontecendo, se é só escorregamento facial de tecido mole, só de pele, ou se existe uma flacidez maior muscular com perda de posição”, detalha.

O lifting facial é sempre realizado em centro cirúrgico, em hospital adequado, com anestesia normalmente geral em infiltração local. E é feito com incisões, bem escondidas, ao redor da orelha, na transição da orelha e também na região posterior próxima do cabelo.

“A recuperação tem uma média de um período de 15 a 20 dias sem atividades físicas e de trabalho, também deve-se evitar exposição solar durante um mês”, destaca Dra. Karina. “Para um pós-operatório bem-sucedido, deve-se seguir todas as orientações do médico de forma rigorosa. Pacientes fumantes precisam suspender o tabagismo para não terem risco de perda tecidual e má oxigenação. Também é necessário repouso e drenagem linfática. Dependendo de cada caso, existem outros tratamentos que devem ser indicados individualmente”, completa. As informações são do jornal O Globo.

2024-09-30