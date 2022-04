Brasil Conheça os 10 brasileiros mais ricos na nova lista de bilionários da Forbes

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Na versão mais atualizada da lista de mais ricos do mundo da Forbes, 62 brasileiros figuram entre os “endinheirados”. Confira, a seguir, os 10 nomes com maior patrimônio no País, de acordo com a revista norte-americana.

Os valores colocados nesta reportagem não são os atualizados em tempo real, mas, sim, os considerados inicialmente para a lista da Forbes. Somadas, as fortunas dos 10 brasileiros mais ricos alcançam US$ 85 bilhões, o equivalente a quase R$ 400 bilhões.

Jorge Paulo Lemann

Com patrimônio de cerca de R$ 72 bilhões, o empresário e investidor Jorge Paulo Lemann é o brasileiro mais rico na lista da Forbes. Com 82 anos, no mundo, ele ocupa a posição 117. Além de investidor, Lemann é o principal acionista na AB InBev, do ramo de bebidas. Fortuna de US$ 15,4 bilhões.

Eduardo Saverin

Um dos cofundadores do Facebook, rede social controlada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, de 40 anos, é o segundo brasileiro mais rico da lista e ocupa a posição de número 185 no mundo. A fortuna dele é avaliada em cerca de R$ 49 bilhões. Fortuna de US$ 10,6 bilhões.

Marcel Hermann Telles

Terceiro brasileiro mais rico da lista, Marcel Hermann Telles, de 72 anos, ocupa o número 192 no ranking global. Ele também é um dos principais acionistas da AB InBev. O patrimônio dele está em cerca de R$ 48 bilhões. Fortuna de US$ 10,3 bilhões.

Jorge Neval Moll Filho

Cardiologista e empresário (fundador da Rede D’Or), Jorge Naval Moll Filho, de 77 anos, é o quarto brasileiro mais rico da lista e ocupa a posição 206 no globo. Atualmente, a fortuna é avaliada em cerca de R$ 46 bilhões. Fortuna de US$ 9,8 bilhões.

Carlos Alberto Sicupira

Também conhecido como Beto Sicupira, o investidor, de 74 anos, é o quinto brasileiro mais rico da lista e acionista da AB InBev – detém cerca de 3% de fatia da companhia. A fortuna é avaliada em cerca de R$ 40 bilhões. Fortuna de US$ 8,5 bilhões.

Irmãos Safra

Os quatro irmãos, filhos do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020, ocupam o sexto lugar na lista de brasileiros, com cerca de R$ 36 bilhões em riquezas acumuladas, no número 304 no mundo. Fortuna de US$ 7,7 bilhões.

Lucia Maggi

Cofundadora do grupo Amaggi, Lucia, de 89 anos, é a sétima figura brasileira mais rica da lista, ocupando a posição de 350 no mundo. A fortuna é avaliada em R$ 32 bilhões. Fortuna de US$ 6,9 bilhões.

André Esteves

Presidente do conselho do BTG Pactual, André Esteves, de 53 anos, tem fortuna avaliada em R$ 27 bilhões, ocupando a posição 438 no mundo, sendo o oitavo brasileiro mais rico. Fortuna de US$ 5,8 bilhões.

Alexandre Behring

Cofundador da 3G Capital, a fortuna de Behring, de 55 anos, é avaliada em cerca de R$ 24 bilhões, ele é o nono brasileiro mais rico do mundo, ocupando a posição de número 536. Fortuna d eUS$ 5,1 bilhões.

Luciano Hang

O empresário, dono da Havan, fecha o Top 10 nacional na lista da Forbes. A fortuna dele é avaliada em R$ 22,5 bilhões, sendo o número 586 no mundo. Fortuna de US$ 4,8 bilhões.

