Bayern de Munique empata com Villarreal, mas é eliminado da próxima fase da Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

O gigante alemão não conseguiu passar pela zebra espanhola. Foto: Reprodução/Twitter Villarreal O gigante alemão não conseguiu passar pela zebra espanhola. (Foto: Reprodução/Twitter Villarreal) Foto: Reprodução/Twitter Villarreal

Cotado entre os grandes favoritos ao título, o Bayern de Munique se despediu da Liga dos Campeões da Europa de forma melancólica, sofrendo gol no fim e sendo eliminado em casa. Nesta terça-feira (12), o gigante alemão ficou no empate em 1 a 1 com o Villarreal, na Allianz Arena, em Munique. Era o resultado que o time espanhol precisava para passar de fase, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Jogando em casa, o Bayern de Munique controlou as ações desde o começo do jogo, criou inúmeras oportunidades, mas foi para o intervalo com o placar zerado, beneficiando assim o time espanhol para ficar com vaga nas semis da Liga dos Campeões da Europa. No segundo tempo, após uma saída errada do Villarreal, o Bayern conseguiu abrir o placar, com o artilheiro Lewandowski A pressão continuou. Mas o gol ficou não saia. Foi aí que prevaleceu o ditado. Quem não faz, leva.

Aos 43 minutos do 2º tempo, aproveitando uma rara jogada de perigo ao ataque, Samuel Chukwueze balançou as redes para o Villarreal. Gol que coroou uma classificação épica do time espanhol.

Após a classificação histórica, o Villarreal aguarda o adversário na semifinal, que sairá nesta quarta-feira (13), do confronto entre Liverpool e Benfica, que jogam ás 16h, na Inglaterra. No jogo de ida, o time inglês venceu por 3 a 1, em Lisboa.

Antagonistas

“Dói muito sofrer um gol depois do desempenho que tivemos. Pressionamos, pressionamos e pressionamos. Em nenhum momento estávamos sob a ameaça de um gol adversário. Terminar com um empate em 1 a 1 vai contra o que foi o jogo”, lamentou Thomas Müller.

“É incrível, deu muito trabalho. Nossas vitórias são vitórias da equipe. Sofremos muito nos dois jogos, mas estar nas semifinais é algo muito grande para o Villarreal”, disse depois da partida o zagueiro Raúl Albiol, eleito pela Uefa o melhor em campo

Ficha técnica

Bayern de Munique: Manuel Neuer (cap) – Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández (Alphonso Davies) – Leroy Sané, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Serge Gnabry), Leon Goretzka – Robert Lewandowski, Thomas Müller (Eric Choupo Moting). Técnico: Julian Nagelsmann.

Villarreal: Gerónimo Rulli – Juan Foyth, Raúl Albiol (cap), Pau Torres, Pervis Estupinan – Etienne Capoue, Daniel Parejo (Serge Aurier), Francis Coquelin (Samuel Chukwueze) – Arnaut Danjuma (Alfonso Pedraza), Gerard, Giovani Lo Celso. Técnico: Unai Emery.

