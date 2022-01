Educação Veja quais são os 5 idiomas mais estudados no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

O Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anualmente, o aplicativo de idiomas Duolingo realiza o ranking “Language Report” para identificar entre seus alunos quais são os idiomas mais estudados e valorizados dentro de cada país.

Aqui no Brasil, o aplicativo possui o seu segundo maior mercado, com cerca de 30 milhões de alunos que utilizam a plataforma para aprender idiomas estrangeiros. Ao todo, o app possui mais de 500 milhões de usuários globalmente.

De acordo com o relatório Language Report, o idioma mais estudado no Brasil ainda é o inglês. Mas isso é comum. No mesmo relatório, foi identificado que esse é um comportamento presente em outros 120 países que usam o app.

O que surpreende mesmo é que o Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo, segundo o Duolingo. E, conforme os dados da plataforma, 60% dos mais de 30 milhões de usuários locais escolheram aprender esta língua no app. Entre os motivos, o principal é o reforço escolar (32,7% das respostas), seguido por viagens (20%) e trabalho (15,8%).

Já as posições seguintes ficam com Espanhol, seguido por Francês, Italiano e Português. Segundo o relatório, a opção Português deve-se por conta do número de imigrantes morando em território brasileiro e por conta do número de turistas que visitaram o Brasil em 2021.

Línguas em ascensão

Entre outras línguas que estão em ascensão e cresceram aqui no Brasil, estão a língua turca, que ficou em primeiro lugar. Em seguida, temos o japonês, chinês, coreano e árabe.

Para o Duolingo, o primeiro lugar está relacionado à popularização da cultura turca no país, “provavelmente graças à grande popularidade das novelas e filmes”, segundo o relatório.

Já o segundo lugar, no caso a língua japonesa, ganhou destaque por conta da Olimpíada de Tóquio. Além disso, os fãs de anime (desenho japonês) e o número de descendentes de japoneses que existem no Brasil contribuíram para que a língua fosse uma das que estão em ascensão no País.

Mesmo caindo algumas posições, a cultura pop coreana continua tendo forte presença no Brasil, especialmente com o sucesso de bandas de K-Pop, como o BTS.

Veja o ranking global de línguas mais estudadas:

Dentre as línguas mais estudadas no mundo, o Português figura no Top 10 do Duolingo.

1) Inglês

2) Espanhol

3) Francês

4) Alemão

5) Japonês

6) Italiano

7) Coreano

8) Chinês

9) Russo

10) Português.

