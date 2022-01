Tecnologia Nova função do WhatsApp vai permitir que fotos, vídeos e GIFs sejam compartilhados rapidamente

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A novidade funcionará como um atalho, já que existe uma funcionalidade de compartilhamento de arquivos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WABetaInfo encontrou mais uma atualização prevista para ser implementada no WhatsApp. A novidade está na versão beta do mensageiro e se trata da possibilidade de compartilhar fotos e vídeos de forma mais dinâmica.

A nova opção permite que o usuário envie o seu vídeo ou foto para mais de um destinatário pela tela de compartilhamento em uma conversa. Desta forma, quando você tirar uma foto ou gravar um vídeo para enviar em um determinado chat, será possível encaminhar a mídia para outros contatos sem ter que acessar a opção de encaminhamento tradicional da plataforma.

De acordo com o portal, abaixo da opção de enviar o arquivo aparecerá uma lista com os seus contatos para que seja selecionado quem também receberá o seu vídeo ou foto, sem que saia da tela de edição de mídia.

A novidade funcionará como um atalho, já que existe uma funcionalidade de compartilhamento de arquivos, só que acessada com mais cliques. Vale ressaltar que a ferramenta está sendo testada na versão beta do WhatsApp, que é a própria para desenvolvimento.

Print

Surgiu nos meios sociais uma suposição de que o WhatsApp estaria estudando a implementação de um terceiro visto na confirmação de leitura das mensagens. O novo sinal azul serviria para revelar quando um usuário tirou print da conversa.

No entanto, o rumor é falso. De acordo com a empresa, não existe a pretensão de inserir um novo visto no recebimento e confirmação de leitura de mensagens na plataforma. Os tiques azuis servem apenas para confirmar que o contato visualizou uma mensagem que você enviou.

Conforme os boatos, o objetivo do mensageiro seria garantir mais transparência aos usuários e proteger informações compartilhadas em grupos. A nova ferramenta serviria para identificar quem tirou o print e divulgou o conteúdo do chat particular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia