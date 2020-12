Bem-Estar Conheça os 5 melhores chás para queimar gordura abdominal

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Beber chá pode nos ajudar de muitas maneiras se queremos perder peso. (Foto: Reprodução)

Existem chás que realmente podem aumentar nossa queima de gordura e nos ajudam a nos livrar de alguns quilos de gordura abdominal. Quais são estes, você aprenderá aqui!

Beber chá pode nos ajudar de muitas maneiras se queremos perder peso. Por um lado, ajuda a garantir que a nossa digestão possa funcionar corretamente e que todas as células do nosso corpo sejam abastecidas com fluidos suficientes. Ele enche nosso estômago, então não só sentiremos menos fome como também alguns chás podem aumentar nossa queima de gordura de uma forma realmente agradável.

1-Chá verde

O chá verde é provavelmente um dos clássicos chás preferidos dos nutricionistas. A razão para isso é a alta proporção de antioxidantes naturais, as chamadas catequinas, que garantem que o metabolismo seja estimulado fazendo assim com que a queima de gordura também seja estimulada.

Alguns estudos preliminares apontam que umas das catequinas mais presentes no chá verde, a epigalocatequina galato (EGCG), estimula diversas enzimas que controlam o metabolismo das gorduras, inclusive incentivando a quebra delas.

Isso faz com que elas sejam mais bem usadas pelo nosso organismo, não ficando apenas paradas no tecido adiposo. Além de promover o emagrecimento, as pessoas que tomam o chá verde obtém uma melhor composição adiposa no organismo, o que reduz as chances de diversas doenças aparecem, como diabetes e hipertensão.

2-Chá Oolong (Camellia sinensis)

Este chá tradicional chinês com um aroma frutado e perfumado melhora o nosso metabolismo e, assim, pode nos ajudar a colocar as células de gordura para fora .

3-Chá preto

O chá preto contém uma quantidade particularmente grande de flavonas, um pigmento vegetal com muitas propriedades antioxidantes que também ajuda a acelerar nossa queima de gordura.

4-Chá Puer

Nunca ouviu falar do Chá Puer? Então está na hora, porque este chá preto chinês fermentado com seu aroma terroso vem com propriedades positivas semelhantes ao chá preto convencional.

5-Chá de gengibre

Quando preparamos um chá de gengibre fresco, nos beneficiamos com as qualidades positivas que o gengibre tem em nossa queima de gordura. Mas o gengibre pode fazer ainda mais: vários estudos mostraram que o gengibre também inibe o apetite, e que nossas células e músculos se regeneram mais rápido depois do exercício quando comemos gengibre. Esse tubérculo milagroso também ajuda contra a inflamação. Se você adicionar um pouco de suco de limão à sua bebida, você também receberá um aumento considerável de vitamina C e fortalecerá seu sistema imunológico.

