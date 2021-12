Tecnologia Conheça os aplicativos e jogos eleitos pela Apple como os melhores de 2021

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Prêmio recompensou apps que ajudaram usuários a descobrir "paixões pessoais". (Foto: Divulgação)

A Apple revelou quais foram os 15 melhores aplicativos do ano de 2021 para iOS, macOS, iPadOS, watchOS e tvOS, ou seja, para iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e AppleTV, respectivamente. A lista, que também inclui games, foi selecionada pelo time editorial da App Store, e contém programas que “ajudaram usuários a descobrir novas paixões pessoais, descobrir marcas criativas, conectar pessoas com experiências ou simplesmente se divertir”.

A seleção do App Store Award tem apps de desenvolvedores do mundo inteiro, segundo a Apple. Os vencedores da premiação são aplicativos que têm “qualidade excepcional, tecnologia inovadora, design criativo, e impacto cultural positivo”.

DAZN é melhor app para Apple TV

O prêmio não é exclusivo para apps que surgiram em 2021. Para a Apple, o aplicativo para iPhone do ano foi um programa que surgiu há dez anos. É o Toca Life World, da desenvolvedora Toca Boca.

O grupo de transmissão esportiva DAZN foi o vencedor na categoria de melhor programa para o tvOS. O app junta diversas modalidades esportivas, como luta, futebol e basquete. No Brasil, o pacote inclui a transmissão do campeonato da Série C do Brasileirão e da NBB (Novo Basquete Brasil), a liga nacional do esporte.

No Apple Watch, o vencedor foi o aplicativo de meteorologia Carrot Weather. Ao contrário de muitos aplicativos do relógio inteligente da marca, ele é gratuito. Para Mac, o melhor aplicativo de 2021 é o editor de notas Craft, enquanto para iPad o ganhador foi o LumaFusion, editor de vídeos de fácil acesso.

Quanto aos games, o jogo premiado para iPhone foi o Wild Rift, adaptação mobile do famoso League of Legends, da desenvolvedora Riot Games. O jogo também ficou dentro da top chart da App Store brasileira.

Wild Rift é eleito melhor game de 2021 para iPhone

O melhor jogo de iPad do ano foi o Marvel Future Revolution, RPG de ação do estúdio Nietmarble Corporation. Quanto ao notebook da Apple, o game eleito pelo time de editores da App Store foi Myst, o remake do clássico produzido pela própria companhia que criou o jogo, a Cyan Worlds Inc.

Por fim, o vencedor de melhor jogo da App Store para Apple TV em 2021 foi Space Marshals 3, da Pixelbite. Já no Apple Arcade, quem levou o prêmio foi o RPG de turnos Fantasian, desenvolvido pelo estúdio Mistwalker.

Among Us é premiado pela Apple por “conectividade”

Além de premiar os melhores aplicativos para todos os aparelhos, a Apple nomeou uma tendência para o ano de 2021: a “conectividade”. Com base nela, a marca elegeu os apps que mais conectaram pessoas e jogadores ao redor do mundo em meio ao segundo ano da pandemia de COVID-19.

O popular game Among Us, do estúdio indie Innersloth, foi premiado pela Apple para essa categoria por “cultivar uma comunidade em meio a partidas cheias de suspense”.

O aplicativo de relacionamentos Bumble também foi citado pela Apple como um app seguro para cultivar relações de amizade ou romance. Um dos recursos desse app é fazer com que mulheres deem um primeiro passo para iniciar relações heterossexuais, o que foi considerado pela Apple como positivo.

Melhores apps do ano no Brasil

Além do prêmio internacional de melhores apps, a App Store do Brasil tem uma lista dos apps mais populares do país. Confira alguns que entraram nessa lista, que também inclui games:

Top Charts Gratuita: Shopee BR; Kwai – Rede Social de Vídeos; WhatsApp Messenger; TikTok; Instagram; YouTube; Facebook; Telegram; Nubank; Messenger

Top Games Gratuitos: Garena Free Fire: Nova Era; Subway Surfers; 8 Ball Pool; Coin Master; Among Us; Project Makeover; Roblox; Call of Duty: Mobile; Homescapes.

