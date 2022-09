Brasil Conheça os dez maiores bilionários do Brasil, segunda a revista Forbes

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Em 2022, Jorge Paulo Lemann chegou ao topo, com fortuna avaliada em R$ 72 bilhões. (Foto: Reprodução)

A revista Forbes divulgou a tradicional lista dos dez maiores bilionários do Brasil. Em 2022, Jorge Paulo Lemann chegou ao topo, com fortuna avaliada em R$ 72 bilhões. O empresário desbancou Eduardo Luiz Saverin, que ocupou o primeiro lugar no ano passado. Saverin tem um montante apreciado em R$ 52,8 bilhões. Marcel Hermann Telles continua na terceira posição, com patrimônio de R$ 48 bilhões.

Em 2022, saíram do ranking das dez maiores fortunas Rubens Ometto Silveira Mello e Alceu Elias Feldmann e entraram Luciano Hang e Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista. O levantamento contempla 290 nomes.

De acordo com a Forbes, cerca de 75% do patrimônio dos mais ricos no Brasil neste ano “devido à cotação das ações de suas companhias na data de corte da lista, no final de maio”. “Foi o pior desempenho médio desde a primeira edição da versão brasileira da lista da Forbes, há dez anos”, afirma a revista. Veja também a lista das 10 mulheres mais ricas do Brasil.

Os 10 maiores bilionários de 2022:

1. Jorge Paulo Lemann (R$ 72 bilhões);

2. Eduardo Luiz Saverin (R$ 52,8 bilhões);

3. Marcel Herrmann Telles (R$ 48 bilhões);

4. Carlos Alberto da Veira Sicupira e família (R$ 39,85 bilhões);

5. Jacob, Esther, Alberto e David Safra (R$ 38,9 bilhões);

6. Vicky Sarfati Safra (R$ 37,5 bilhões);

7. André Santos Esteves: (R$ 29,7 bilhões);

8. Luciano Hang (R$ 24,5 bilhões);

9. Alexandre Behring da Costa (R$ 24 bilhões);

10. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista: (R$ 22,5 bilhões, cada).

As mais ricas

A revista Forbes também divulgou na última semana, a lista das dez mulheres mais ricas do Brasil. Vicky Sarfati Safra repetiu o feito do ano passado e lidera o ranking , com patrimônio de R$ 37,5 bilhões.

Em seguida, aparecem Maria Helena Moraes Scripilliti (R$ 20,65 bilhões) e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (R$ 8,15 bilhões).

Já Luiza Helena Trajano, ex-CEO do Magazine Luiza, e a neta Gisele Trajano e a sobrinha Flávia Bittar Garcia saíram da lista das 10 maiores afortunadas do País. Segundo a revista, a queda no patrimônio acompanhou a desvalorização de 82% das ações da Magalu (MGLU3-2,75%) em 2021.

No lugar delas, entraram Leila Mejdalani Pereira, Neide Helena de Moraes e Maria Consuelo Leão Dias Branco.

Segundo a revista, das 290 posições no levantamento, 57 são ocupadas por pessoas do gênero feminino.

Veja a lista das 10 maiores bilionárias do Brasil:

1. Vicky Sarfati Safra (R$ 37,5 bilhões);

2. Maria Helena Moraes Scripilliti (R$ 20,65 bilhões);

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (R$ 8,15 bilhões);

4. Dulce Pugliese de Godoy Bueno (R$ 7,65 bilhões);

5. Leila Mejdalani Pereira (R$ 7,2 bilhões);

6. Lucia Borges Maggi (R$ 7,1 bilhões);

7. Marli Maggi Pissollo (R$ 7,1 bilhões);

8. Neide Helena de Moraes (R$ 6,5 bilhões);

9. Camilla de Godoy Bueno Grossi (R$ 5,3 bilhões);

10. Maria Consuelo Leão Dias Branco (R$ 5,2 bilhões).

