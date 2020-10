Saúde Conheça os melhores alimentos para perder peso depois dos 30 anos

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Conforme a idade vai avançando, fica cada vez mais difícil perder peso. (Foto: Reprodução)

Conforme a idade vai avançando, fica cada vez mais difícil perder peso. As calorias ingeridas por uma mulher de 30 anos, por exemplo, são gastas de maneira diferente quando comparadas a uma de 20. Mas fique tranquila, pois existem alguns alimentos que podem ser seus aliados para emagrecer com mais facilidade.

Além de se exercitar e manter uma vida saudável, também é possível acelerar o seu metabolismo na dieta do dia a dia. Conversamos com as nutricionistas Bruna Carneiro e Andréia Carrara, que listaram as melhores opções para te ajudar a reduzir medidas. Inclua no seu cardápio hoje mesmo!

A principal dica para transformar seu corpo é a mudança de mentalidade. Por isso, é importante não deixar o sedentarismo tomar conta. Faça caminhadas, no mínimo três vezes por semana, durante 30 minutos. “Praticando atividade física, é possível cuidar da musculatura que vai manter o metabolismo funcionando a todo vapor. Assim, gasta-se mais energia e diminui o acúmulo de gordura”, diz Bruna.

Além disso, é essencial criar uma rotina e segui-la à risca… Tenha horário para acordar, fazer cada refeição, exercitar-se, trabalhar, ter momentos de lazer e dormir. Escolher um exercício que te proporcione prazer também pode ajudar, como dança de salão, natação, corrida, musculação, entre outros. Andréia revela que “desde o nascimento da mulher até a fase adulta, o corpo fica com o metabolismo acelerado devido ao processo de crescimento e formação corporal, então é importante não ficar parada”.

Veja abaixo quatro alimentos que ajudam a emagrecer:

Pimenta vermelha

Usada como tempero de deliciosos pratos, ela é responsável por acelerar o metabolismo, intensificando a queima de calorias. Para que a pimenta realmente auxilie na dieta, é recomendado o consumo de 3 gramas ao dia. No entanto, se você tiver algum problema gastrointestinal, deve evitar ingeri-la.

Gengibre

Sendo um dos melhores alimentos para emagrecer, essa raiz acelera o gasto calórico. Sua forma de ingestão pode ser em temperos, refogados ou até em chás. Para que o gengibre seja seu aliado na dieta, coma um pedaço pequeno três vezes ao dia.

Abacaxi

Essa delícia tropical melhora a digestão dos alimentos, combatendo o inchaço e atuando como um poderoso anti-inflamatório. Consuma uma fatia da fruta após as principais refeições, duas vezes ao dia.

Chá verde

A milagrosa bebida também age na aceleração do metabolismo, aumentando a temperatura corporal e queimando as calorias mais rápido. Além disso, é digestiva e diurética, auxiliando na retenção de líquidos e na quebra de moléculas de gordura. Os especialistas recomendam de duas a quatro xícaras (até 800 ml) de chá verde por dia.

