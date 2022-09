Saúde Conheça quatro efeitos do estresse e da exaustão na pele

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Por estar constantemente exposta ao ambiente, a pele está mais suscetível a “estressores” do que qualquer outro órgão. (Foto: Reprodução)

Não é novidade dizer que muitas vezes a exaustão e o estresse são refletidos na pele. O rosto, por exemplo, começa a dar sinais de cansaço, apresentando mudanças visíveis como olheiras e bolsas na região abaixo dos olhos, além da flacidez, marquinhas de expressão e assim por diante.

Por estar constantemente exposta ao ambiente, a pele está mais suscetível a “estressores” do que qualquer outro órgão. Com isso, é necessário ativar suas defesas constantemente, seja pela exposição à luz ultravioleta, à temperatura e as partículas suspensas e, dessa forma, produzir hormônios do estresse em resposta a cada uma delas.

Caso você esteja passando por algo similar, o mais indicado é buscar um dermatologista para que esses efeitos sejam reduzidos. Com o propósito de facilitar a prática de um estilo de vida saudável, leia abaixo quatro efeitos do problema na pele e conheça algumas dicas para amenizar a patologia. Confira:

– Conexão cérebro-pele: Alguma vez você já ficou tão nervosa que começou a corar ou suar? Se a resposta for sim, você experimentou uma resposta de estresse aguda e temporária provocada pela conexão entre o cérebro e a pela.

No entanto, a exposição repetida a estressores pode ter efeitos duradouros em sua epiderme que vão muito além do rubor, podendo, inclusive, afetar negativamente o seu bem-estar.

– Envelhecimento: Estudos revelam que o nível de cortisol cronicamente aumentado faz com que haja uma atrofia muscular, redução de fibroblastos e diminuição de colágeno. Aliás, esse conjunto é responsável por favorecer no envelhecimento da pele.

– Acne com frequência: A condição inflamatória cutânea afeta principalmente as adolescentes, mas também pode acometer jovens e adultos de diferentes faixas etárias.

– Estímulo de células pró-inflamatórias: Segundo um artigo publicado no The Journal of Investigative Dermatology, em 2016, o estresse pode desencadear a produção de cortisol e catecolaminas. Estes estimulam células pró-inflamatórias como os mastócitos, que contribuem diretamente para uma série de condições da pele, incluindo coceira.

– Como diminuir os efeitos do estresse na pele? Hábitos de vida saudáveis, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios, podem ajudar a regular os hormônios do estresse no corpo e, consequentemente, trazer efeitos positivos para a pele. As informações são do portal de notícias Terra.

