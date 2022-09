Saúde Papilomavírus: Ministério da Saúde recomenda vacina já a partir dos 9 anos de idade

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Vacina também passará a ser aplicada permanentemente em meninos de 9 e 10 anos de idade. (Foto: Palácio Piratini)

O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) e, a partir deste mês, passará a ser aplicada permanentemente em meninos de 9 e 10 anos de idade. Segundo a publicação, “a mudança iguala a indicação da vacina para meninos e meninas, permitindo a vacinação contra HPV de qualquer pessoa entre os 9 e 14 anos de idade, independentemente do sexo.”

Pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a imunização contra o HPV só estava disponível em duas doses – com intervalo de seis meses entre cada uma delas – para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Incorporada de forma escalonada ao SUS a partir de 2014, a vacina é aplicada ainda na adolescência porque é mais favorável que a vacinação seja feita antes que a pessoa tenha atividade sexual.

Também podem receber o imunizante gratuitamente pessoas vivendo com HIV/ aids, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos, todos entre 9 e 26 anos. Para esses pacientes, são necessárias três doses, com intervalos de dois a seis meses após a primeira.

Estima-se que o Brasil tenha ao menos 10 milhões de infectados pelo Papilomavírus Humano e que, a cada ano, 700 mil casos novos da infecção surjam. No mundo, cerca de 105 milhões de pessoas são positivas para o HPV 16 ou 18.

Com base em pesquisas que apontam que as vacinas para meningite meningocócicas demonstram uma resposta imune mais robusta nos adolescentes, com persistência de anticorpos protetores por um prolongado período, o Ministério da Saúde também decidiu ofertar, temporariamente, a partir deste mês a vacina meningocócica ACWY para a faixa etária não vacinada entre 11 e 14 anos.

Conforme o governo federal, tais evidências embasaram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) a incluir no Calendário Nacional de Vacinação a administração de doses de reforço com as vacinas meningocócicas conjugadas na adolescência.

O imunizante contra a meningite está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para adolescentes entre 11 e 12 anos, mas até junho de 2023, quem tem entre 13 e 14 anos também poderá receber a dose. Segundo a pasta, a ampliação tem como objetivo reduzir o número de portadores da bactéria na nasofaringe.

O Ministério da Saúde afirma ainda que distribui a vacina meningocócica ACWY (conjugada) mensalmente aos Estados. A indicação é tomar uma dose ou reforço, conforme a situação vacinal.

Conforme a pasta, a faixa etária com maior risco de adoecimento são as crianças menores de um ano de idade, mas adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

