Saúde Praticar atividades físicas aumenta a libido e o desempenho sexual, comprovam estudos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Fazer atividades físicas de forma regular pode ser um diferencial na vida sexual. (Foto: Reprodução)

Fazer atividades físicas de forma regular pode ser um diferencial na vida sexual. Estudos indicam que quem pratica exercícios experimenta um aumento da libido e também uma melhora no desempenho durantes as relações sexuais.

Dados dos Institutos Nacionais da Saúde dos EUA mostram que 43% das mulheres e 31% dos homens possuem algum tipo de disfunção sexual, sendo a obesidade e falta de exercícios físicos os principais responsáveis.

Um estudo publicado no The Journal of Sexual Medicine mostrou que mulheres que praticam até seis horas de atividade física por semana apresentaram maiores níveis de desejo, excitação e lubrificação do que as sedentárias. Elas também apresentaram menor sofrimento sexual e menor resistência nas artérias do clitóris (o que deixa a região com um fluxo sanguíneo melhor, aumentando o prazer). Já um trabalho publicado na revista científica Obesity mostrou que mulheres sedentárias e obesas relataram problemas com atividade sexual, desejo e desempenho na hora do sexo.

Uma outra pesquisa, também publicada no The Journal of Sexual Medicine, mostrou que homens sedentários tiveram 50% mais chance de apresentar disfunção erétil do que aqueles que praticavam atividade física com regularidade. Neste mesmo estudo, os pesquisadores descobriram que “melhorar a função cardiovascular em mulheres pode aumentar o prazer, a excitação e o orgasmo”. Confira abaixo os benefícios do exercício para o sexo.

Melhora a circulação sanguínea: A prática regular de atividade física melhora a circulação sanguínea no corpo todo. E ter um bom fluxo de sangue ajuda na excitação. Nos homens, a boa circulação é fundamental para as ereções (o pênis só fica ereto quando está bem irrigado). Já nas mulheres, a maior circulação de sangue na região íntima ajuda na lubrificação da vagina e aumenta a sensibilidade do clitóris, aumentando a sensação de prazer.

– Aumenta a resistência física: Fazer exercícios com frequência aumenta seu condicionamento físico, deixando você menos cansado conforme vai adquirindo resistência muscular. Talvez você não saiba, mas o sexo já é equiparado a uma atividade – equivale a subir dois ou três lances de escada. Um estudo dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA aponta que meia hora de sexo gera um gasto de aproximadamente 125 calorias para os homens e 100 para as mulheres. Quanto melhor estiver o seu condicionamento físico, mais energia você terá na hora do sexo, melhorando seu desempenho.

– Eleva a autoconfiança: Praticar exercícios com maior regularidade aumenta a disposição e a motivação, consequentemente melhorando a autoestima. Um estudo de 2019 publicado no Journal of Personality mostrou que mulheres tinham mais interesse em se relacionar com homens que apresentavam uma maior autoconfiança.

– Reduz os níveis de estresse: O estresse, a ansiedade e a depressão impactam negativamente na libido, podendo diminuí-la consideravelmente. É o que mostra um estudo publicado no periódico científico Indian Journal of Psychiatry. No entanto, a prática da atividade física libera no nosso corpo uma série de neurotransmissores, como a serotonina, que reduzem os níveis de estresse e ansiedade do corpo, proporcionando a sensação de bem-estar e relaxamento. Por esses motivos, o exercício físico é indicado como parte do tratamento para depressão.

– Melhora a saúde no geral: A prática regular de atividade física – aliada à alimentação balanceada – é uma das maneiras de prevenir doenças como a hipertensão e diabetes. Os medicamentos indicados para tratar essas duas condições normalmente inibem a excitação. No caso dos homens, estes problemas de saúde podem interferir também na circulação sanguínea do pênis, prejudicando a ereção. Ter uma boa saúde no geral contribui bastante para ter uma boa vida sexual. As informações são do jornal Extra.

