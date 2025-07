Economia Quem é Larry Ellison, agora o segundo homem mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

O bilionário Larry Ellison, cofundador e presidente do conselho da gigante de software Oracle, ficou US$ 56 bilhões mais rico durante o mês de junho. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Larry Ellison, cofundador e presidente do conselho da gigante de software Oracle, ficou US$ 56 bilhões mais rico durante o mês de junho e agora é a segunda pessoa mais rica do mundo. A lista de bilionários em tempo real da Forbes estima a fortuna de Ellison na quinta-feira (3), em US$ 281,8 bilhões. É a primeira vez que Ellison ocupa esta posição desde dezembro.

Segundo a Forbes, o aumento da fortuna de Ellison se deve ao salto de 32% no preço das ações da Oracle, que atingiram máxima histórica após a empresa divulgar, em 11 de junho, receita e lucros trimestrais acima do esperado.

No fim de maio, Larry Ellison ocupava o quarto lugar entre os mais ricos do mundo – ele ultrapassou Mark Zuckerberg, da Meta, e Jeff Bezos, da Amazon, que agora aparecem na lista em terceiro e quarto.

A Forbes indica que Zuckerberg ganhou US$ 31 bilhões em junho, devido à valorização de 14% das ações da Meta, que também atingiram uma máxima histórica após a empresa anunciar investimentos em inteligência artificial. Sua fortuna agora é de US$ 248,1 bilhões.

Bezos acrescentou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio com a alta de 7% nas ações da Amazon. Seu patrimônio está estimado em US$ 236,8 bilhões.

Acima de Ellison está Elon Musk, da Tesla e da Space X, que mantém o título de homem mais rico do mundo há mais de um ano, com fortuna estimada atualmente em US$ 405,2 bilhões.

Musk teve perdas durante o mês de junho – seu patrimônio teve redução de US$ 16 bilhões. A Forbes aponta que as ações da Tesla tiveram queda de 8% e que Musk passou grande parte do mês em confronto com seu ex-chefe no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), o presidente Donald Trump.

Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo.

1. Elon Musk

– Fortuna: US$ 405,2 bilhões;

– Origem da riqueza: Tesla, SpaceX.

2. Larry Ellison

– Fortuna: US$ 281,8 bilhões;

– Origem da riqueza: Oracle.

3. Mark Zuckerberg

– Fortuna: US$ 248,1 bilhões;

– Origem da riqueza: Facebook.

4. Jeff Bezos

– Fortuna: US$ 236,8 bilhões;

– Origem da riqueza: Amazon.

5. Bernard Arnault e família

– Fortuna: US$ 150,8 bilhões;

– Origem da riqueza: LVMH.

6. Larry Page

– Fortuna: US$ 148,4 bilhões;

– Origem da riqueza: Google.

7. Warren Buffett

– Fortuna: US$ 145,1 bilhões;

– Origem da riqueza: Berkshire Hathaway.

8. Sergey Brin

– Fortuna: US$ 141,8 bilhões;

– Origem da riqueza: Google.

9. Steve Ballmer

– Fortuna: US$ 141,6 bilhões;

– Origem da riqueza: Microsoft.

10. Jensen Huang

– Fortuna: US$ 138,8 bilhões;

– Origem da riqueza: NVIDIA.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2025-07-04