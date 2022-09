Saúde Tomar suplemento de vitaminas pode desacelerar perda cognitiva

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os pesquisadores estimaram que três anos de suplementação multivitamínica traduziram em uma desaceleração de 60% do declínio cognitivo. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tomar um suplemento multivitamínico por dia pode melhorar a cognição em adultos mais velhos, segundo um estudo da Universidade Wake Forest, nos Estados Unidos. A pesquisa, financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos, foi realizada em colaboração com o Hospital Brigham and Women’s, em Boston. Os autores, porém, alertam: são necessários estudos adicionais para confirmar essas descobertas antes que qualquer recomendação clínica seja feita.

“Há uma necessidade urgente de intervenções seguras e acessíveis para proteger a cognição contra o declínio em idosos”, disse Laura D. Baker, professora de gerontologia e medicina geriátrica e coautora principal do artigo juntamente com Mark Espeland, que exerce os mesmos cargos na instituição. O estudo, publicado na revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, é um recorte de uma pesquisa maior que teve como objetivo investigar se tomar diariamente um suplemento de extrato de cacau ou um multivitamínico mineral reduziria o risco de desenvolver doenças cardíacas, derrame, câncer e outros problemas de saúde.

De acordo com Baker, o extrato de cacau é rico em compostos chamados flavonoides, e pesquisas anteriores sugerem que esses compostos podem afetar positivamente a cognição. Ela também disse que vários micronutrientes e minerais são necessários para apoiar a função normal do corpo e do cérebro, e as deficiências dessas substâncias em idosos podem aumentar o risco de declínio cognitivo e demência.

Os pesquisadores testaram a administração diária de extrato de cacau versus placebo e um de multivitamínico mineral versus placebo em 2,2 mil participantes, com 65 anos ou mais. Eles foram acompanhados por três anos. Os participantes completaram testes por telefone e também foram avaliados anualmente para aferir a memória e outras habilidades cognitivas.

O estudo mostrou que o extrato de cacau não afetou a cognição. Por outro lado, a suplementação diária de multivitamínicos e minerais resultou em melhora cognitiva estatisticamente significativa, segundo Baker. “Esta é a primeira evidência de benefício cognitivo em um grande estudo de longo prazo de suplementação multivitamínica em idosos.”

Cardíacos

Os pesquisadores estimaram que três anos de suplementação multivitamínica traduziram em uma desaceleração de 60% do declínio cognitivo (cerca de 1,8 ano). Os benefícios foram relativamente mais pronunciados em participantes com doença cardiovascular significativa, o que é importante porque esses indivíduos já apresentam risco aumentado de comprometimento cognitivo e declínio.

“É muito cedo para recomendar a suplementação diária de multivitamínicos para prevenir o declínio cognitivo”, disse Baker. “Embora essas descobertas preliminares sejam promissoras, pesquisas adicionais são necessárias em um grupo maior e mais diversificado de pessoas. Além disso, ainda temos trabalho a fazer para entender melhor por que o multivitamínico pode beneficiar a cognição em adultos mais velhos.” As informações são do jornal Correio Braziliense.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde