Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, adiou no sábado (4) as partidas que Grêmio e Internacional fariam nesta semana pela Copa Libertadores da América e pela Sul-Americana, respectivamente, devido às fortes chuvas que já mataram ao menos 78 pessoas no Rio Grande do Sul.

O governo do Rio Grande do Sul declarou estado de emergência na quinta-feira após as intensas chuvas que atingiram a região.

“A Conmebol decidiu adiar a partida da Libertadores entre o Huachipato, do Chile, e o Grêmio, do Brasil, marcada para quarta-feira, e a partida da Sul-Americana entre o Real Tomayapo, da Bolívia, e o Internacional, do Brasil, marcada para terça-feira”, informou a entidade em um comunicado.

“A nova data para ambos os jogos será anunciada em breve.”

Imagens nas redes sociais mostraram a Arena do Grêmio completamente tomada pela água e a situação levou os dois clubes a cancelarem suas sessões de treinamento.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia adiado todas as partidas envolvendo equipes gaúchas nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Arena saqueada

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a loja “Grêmio Mania”, na Arena do Grêmio, sendo saqueada. “Essa é a situação. O pessoal saqueando. Uns ali, abrigados. Tudo embaixo da água pra lá. A Grêmio Mania já era”, comenta o autor do vídeo.

O clube confirmou o episódio e disse que “ainda não há como mensurar o prejuízo”. A loja fica em um platô, em parte mais elevada do estádio e não foi tomada pela água, porém boa parte do entorno do estádio ficou submerso. A água também alagou o gramado. O CT do Grêmio também foi atingido. O ônibus do time ficou em meio a água.

Na madrugada de sábado, a Arena do Grêmio acolheu cerca de 80 pessoas afetadas pela enchente. Mas, por estar sem energia e água, os desabrigados foram encaminhados para outros locais, como explicou nota da administração da Arena.

Risco de alagamento

O Inter interrompeu, no domingo, a arrecadação de donativos no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. O motivo, segundo o que foi divulgado pelo clube, é o risco de alagamento no local.

O Colorado pede que, pelo menos nesta manhã, as doações sejam entregues preferencialmente no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), localizado na rua Coronel Corte Real, 915 – bairro Petrópolis. Os doadores de donativos aos atingidos pelas fortes chuvas no Sul do país devem priorizar a entrega de colchões, produtos de higiene e água.

