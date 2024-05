Rio Grande do Sul Defesa Civil do RS pede doações de colchões, roupas de cama e cobertores para os afetados pelas enchentes

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

O número de mortes provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 78. Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul ampliou a lista de itens que podem ser doados na Central Logística, localizada na avenida Joaquim Porto Villanova, 101, Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

O posto está recebendo os seguintes materiais:

Colchões (novos ou em bom estado)

Roupa de cama

Roupa de banho

Cobertores

Água potável

Ração animal

Cestas básicas fechadas

NÃO estão sendo recebidos

Roupas e calçados

Medicamentos

Móveis e utensílios domésticos

Refeições prontas e marmitas

Os interessados em contribuir com refeições prontas (marmitas) deverão fazer contato prévio com a Defesa Civil do seu município.

Pessoas jurídicas

Empresas, grupos de serviço e organizações que desejarem enviar doações deverão contatar previamente a Defesa Civil estadual pelo telefone 51 3120 4255 para tratativas envolvendo a logística do material.

Doações em dinheiro

O governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Dados para doação

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Associação dos Bancos No Estado do Rio Grande do Sul ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul (as duas opções podem aparecer).

Balanço

O número de mortes provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 78, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (5). Outros 4 óbitos estavam sob investigação. Pelo menos 103 pessoas estavam desaparecidas e outras 155 ficaram feridas.

No total, 341 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. Mais de 130 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública.

Segundo dados do governo federal, o trabalho de resgate e ajuda emergencial no Rio Grande do Sul já atingiu 20 mil pessoas salvas de áreas de risco, em ações aéreas, por terra e por embarcações. A iniciativa integrada envolve quase mil militares das Forças Armadas, bombeiros, Defesa Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, voluntários e união entre governo, Estado e municípios.

Defesa Civil do RS pede doações de colchões, roupas de cama e cobertores para os afetados pelas enchentes

