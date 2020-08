A Conmebol ampliou de 30 para 40 o número de jogadores que podem ser inscritos na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. A determinação foi publicada nesta quinta-feira (13), após reunião virtual do conselho da entidade.

Desta forma, a Conmebol espera manter o nível de competitividade das equipes diante do cenário de imprevisibilidade devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão leva em consideração o desgaste dos times, uma vez que campeonatos nacionais como os de Brasil, Paraguai e Uruguai reiniciaram, e clubes de Chile e Argentina, por exemplo, já retornaram os treinamentos.

A ampliação do número de jogadores inscritos tem efeito direto em algumas equipes brasileiras. A Libertadores da América volta no dia 15 de setembro, com o Athletico-PR em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, fora de casa. Ainda no dia 15 de setembro, o Santos joga contra o Olimpia, na Vila Belmiro.

No dia 16 de setembro, o Internacional pega o América de Cali, no Beira-Rio. O Grêmio joga com a Universidad Católica, na mesma data, em Santiago. Também no dia 16, o Palmeiras tem compromisso contra o Bolívar, na altitude de La Paz.

Flamengo e São Paulo retornam à Libertadores no dia 17 de setembro. Com 100% de aproveitamento, o Rubro-Negro mede forças com o Independiente del Valle, do Equador, no estádio Chillogallo. Já o Tricolor faz o clássico com o River Plate, no Morumbi.

A Copa Sul-Americana tem previsão de retorno no fim de outubro. Vasco e Bahia são os únicos representantes brasileiros que passaram da primeira fase. Fluminense, Fortaleza, Atlético-MG e Goiás foram eliminados.