Esporte Conmebol convoca reunião com governos e federações para debater os casos de racismo na competição

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento foi solicitado pelo presidente Alejandro Domínguez Foto: Divulgação Evento foi solicitado pelo presidente Alejandro Domínguez. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (20), foi convocado pela Conmebol uma reunião com os dez representantes dos governos e federações associados, com intuito de debater os últimos casos de racismo, discriminação e violência que envolvem suas competições.

De acordo com o comunicado, o evento foi um pedido do presidente Alejandro Domínguez, que recentemente se envolveu em uma polêmica após dizer que Libertadores sem os brasileiros seria como “Tarzan sem a Chita”.

A declaração do presidente aconteceu depois dos sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma competição sem os clubes brasileiros, o representante da Conmebol fez uma analogia envolvendo um macaco.

Durante o evento de segunda, Domínguez condenou o racismo sofrido por Luighi, do Palmeiras, no duelo contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20. A presidente do clube brasileiro, Leila Pereira, sugeriu que as equipes brasileiras deixassem as competições da Conmebol após o caso.

A intenção de reunir governos e associações-membros da Conmebol fez parte do discurso de Domínguez, quando admitiu que as ações da Conmebol, até então, eram insuficientes para coibir o racismo nos estádios.

A reunião está marcada para o dia 27 de março na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A nota afirma que o encontro será um espaço para troca de opiniões acerca do tema que é tratado como prioridade dentro da Confederação.

A Conmebol reforça que o evento demonstra um compromisso da entidade na batalha contra o racismo no futebol sul-americano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/conmebol-convoca-reuniao-com-governos-e-federacoes-para-debater-os-casos-de-racismo-na-competicao/

Conmebol convoca reunião com governos e federações para debater os casos de racismo na competição

2025-03-20