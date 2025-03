Esporte Kirsty Coventry se torna a primeira mulher a assumir a presidência do Comitê Olímpico Internacional

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Ex-nadadora campeã olímpica também é a primeira pessoa africana no cargo Foto: Greg Martin/COI Ex-nadadora campeã olímpica também é a primeira pessoa africana no cargo. (Foto: Greg Martin/COI) Foto: Greg Martin/COI

Kirsty Coventry foi eleita a nova presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quinta-feira (20) após eleição na entidade. A ex-nadadora do Zimbábue será a substituta do alemão Thomas Bach.

A campeã olímpica de 41 anos será a 10ª pessoa a assumir a presidência do COI e a primeira mulher em 131 anos. Coventry também será a primeira pessoa da África a assumir o cargo mais alto da entidade que comanda os Jogos Olímpicos. Seu mandato será de oito anos.

“A jovem que começou a nadar no Zimbabué há tantos anos nunca poderia ter sonhado com este momento. Estou particularmente orgulhosa de ser a primeira mulher presidente do COI, e também a primeira da África. Espero que esta votação seja uma inspiração para muitas pessoas. Os tetos de vidro foram destruídos hoje, e estou plenamente consciente das minhas responsabilidades como modelo. O esporte tem um poder inigualável de unir, inspirar e criar oportunidades para todos, e estou comprometida em garantir que aproveitemos esse poder ao máximo. Junto com toda a família olímpica, incluindo nossos atletas, fãs e patrocinadores, construiremos sobre nossas bases fortes, abraçaremos a inovação e defenderemos os valores de amizade, excelência e respeito. O futuro do Movimento Olímpico é brilhante, e mal posso esperar para começar!”, disse a nova presidente.

Desde sua criação, em 1894, o Comitê Olímpico Internacional teve presidentes homens, da Europa ou da América do Norte. Kirsty Coventry chega para quebrar essa escrita.

“É um momento extraordinário. Quando eu era uma menina de nove anos de idade, não imaginava que eu estaria aqui um dia, conseguindo retribuir a esse movimento incrível. Não é apenas uma grande honra, como também é um lembrete do meu compromisso com todos vocês de liderar essa organização com muito orgulho e com os valores que espero deixar vocês confiantes da decisão que tomaram. Obrigado do fundo do meu coração. Agora temos muito trabalho juntos, e gostaria de agradecer aos candidatos. Foi uma campanha incrível. Isso nos tornou melhores e tornou nosso movimento mais forte. Eu sei, por todas as conversas que tive com cada um de vocês, o quão mais forte será o Movimento Olímpico quando voltarmos a ficar juntos e executarmos algumas das ideias que compartilhamos. Muito obrigado por este momento”, disse Kirsty em seu discurso de agradecimento aos demais membros do COI.

Coventry recebeu os 49 votos necessários para vencer direto no primeiro turno. Seus concorrentes eram Feisal Al Hussein (Jordânia), David Lappartient (França), Johan Eliasch (Suécia), Juan Antonio Samaranch (Espanha), Sebastian Coe (Reino Unido) e Morinari Watanabe (Japão).

