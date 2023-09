Inter Conmebol divulga áudio do VAR sobre o lance de mão na bola do zagueiro do Inter Mercado

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em análise do VAR divulgada pela Conmebol é possível ouvir o árbitro pedindo que toque de mão fosse checado no vídeo Foto: Reprodução de Vídeo Em análise do VAR divulgada pela Conmebol, é possível ouvir o árbitro pedindo que toque de mão fosse checado no vídeo (Foto: Reprodução de Vídeo) Foto: Reprodução de Vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Conmebol publicou na manhã desta quinta-feira (28) o áudio do lance em que o gol do zagueiro Gabriel Mercado é anulado no jogo entre Fluminense e Inter pela Libertadores por toque de mão. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terminou empatada em 2 a 2, pelo primeiro jogo da semifinal da competição.

No vídeo publicado pela entidade, é possível ouvir o árbitro Dario Herrera avisando ao VAR que foi informado sobre um toque de mão do zagueiro logo após o cabeceio para o gol.

“Me disse um só jogador que quando cabeceia pega na mão”, diz o árbitro ao VAR, que não identifica o jogador. O VAR respondeu que vai revisar o lance. Na sequência, é possível ouvir o juiz informando também a um jogador do Fluminense que o toque de mão seria checado.

“Seu companheiro me disse que cabeceia e pega na mão. Eu passei a informação ao VAR e estamos checando”, afirma o árbitro. Momentos depois, o VAR identifica o toque de mão de Gabriel Mercado e informa ao árbitro que o gol deveria ser anulado. “Há mão de eminência no cabeceio. Depois da cabeça, pega na mão de Mercado”, diz o VAR.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/conmebol-divulga-audio-do-var-sobre-o-lance-de-mao-na-bola-do-zagueiro-do-inter-mercado/

Conmebol divulga áudio do VAR sobre o lance de mão na bola do zagueiro do Inter Mercado

2023-09-28